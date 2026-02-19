Política

“Absurdo”: Federico Gutiérrez criticó el rechazo de la ayuda de EE. UU. por inundaciones y Gustavo Petro le respondió

La Cancillería dio una negativa a la ayuda que ofreció Estados Unidos para atender las emergencias.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
19 de febrero de 2026, 5:27 p. m.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó a una pulla que lanzó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sobre la ayuda internacional para atender la emergencia por inundaciones en el país.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó a una pulla que lanzó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sobre la ayuda internacional para atender la emergencia por inundaciones en el país. Foto: Presidencia/Semana

Un agudo cuestionamiento lanzó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro, por la polémica que generó que se rechazara la ayuda humanitaria de Estados Unidos para atender la crisis climática que viven varias regiones del país.

Los departamentos más afectados son Córdoba y Sucre con inundaciones que han dejado a su paso miles de familias damnificadas. Sobre ese panorama, el Gobierno de Petro decretó la emergencia económica y social para atender la grave situación ambiental.

Gustavo Petro se metió de lleno en el proceso electoral: habló de espacios en blanco y de impugnar mesas de votación

Gutiérrez, por medio de su cuenta personal de X, criticó la negativa de la Cancillería sobre la ayuda de Estados Unidos: “Absurdo. Un Gobierno nacional que rechaza ayuda internacional para los damnificados en Córdoba. Les gusta ver sufrir a la gente. Indigna. Ya nada sorprende”.

Ese mensaje del alcalde de Medellín no pasó desapercibido por Petro, quien decidió responderle. Lo hizo por la misma vía, las redes sociales.

Política

Presidente Gustavo Petro habla desde la Plaza de Bolívar y defiende el incremento del salario mínimo

Política

Unión Europea enviará 160 observadores para las elecciones en Colombia

Mejor Colombia

CNE duplica el número de auditores de sistemas para vigilar la tecnología electoral el próximo 8 de marzo

Política

Gustavo Petro reveló a dónde quiere que vayan los “ahorros de los bancos”: la propuesta ha desatado polémica

Mejor Colombia

¿Cómo se transmiten los votos y publican los resultados? Así opera el software de la Registraduría el día de las elecciones

Política

Los viajes de Francia Márquez al exterior: María Fernanda Cabal revela cuántos ha hecho, a dónde y el monto que se ha gastado con dineros públicos

Política

Vicky Dávila llama a vencer a la “izquierda radical” en la consulta del 8 de marzo: “Lo importante es derrotar a Iván Cepeda, la gran amenaza”

Gente

“Tómense el tiempo”: Margarita Rosa de Francisco invitó a ver el último consejo de ministros del presidente Petro, ¿por qué?

Política

Gustavo Petro se metió de lleno en el proceso electoral: habló de espacios en blanco y de impugnar mesas de votación

Política

Gustavo Petro le hizo fuerte reclamo a la directora del ICBF en pleno evento público: así reaccionó la funcionaria

“Si EPM hubiera ajustado sus tarifas de energía eléctrica la fórmula propuesta por el Gobierno y la Creg, hoy las tarifas de energía eléctrica a toda la población antioqueña, y de Colombia, y el riesgo sobre el bajo Cauca y la Mojana sería la mitad”, expresó el jefe de Estado.

Y agregó en la publicación: “En mi opinión existe mucha miserabilidad al tratar como estrategia gerencial el haber dejado subir las tarifas de energía eléctrica a precio de gas, cuando los embalses estaban a reventar. Eso se llama especular, Federico, y es muy miserable con la población de Medellín y Antioquia y de toda Colombia”.

“Le solicito que EPM se adhiera ya a la nueva fórmula tarifaria de la Creg para que, como ordena la constitución, las tarifas se ajusten a sus costos de generar y evitar así damnificados por dejar llenar los embalses cuando deberían es estar produciendo energía limpia”, recalcó el mandatario colombiano.

Finalmente indicó: “Tenemos dos riesgos ya sobre Hidroituango. Uno sísmico y otro de crisis climática, pongamos por encima la gente, no para darle limosnas, sino para que no ocurran los desastres”.

En un comunicado conjunto entre la UNGRD y la Cancillería, se explicaron las razones de no aceptar, por ahora, la ayuda humanitaria de Estados Unidos: "Ayuda internacional sólo se activa por solicitud del Gobierno nacional, la respuesta a la emergencia en Córdoba está garantizada“.

Gustavo Petro le hizo fuerte reclamo a la directora del ICBF en pleno evento público: así reaccionó la funcionaria

“El @SNGRDColombia cuenta con capacidad técnica, logística y operativa para responder a la emergencia en el departamento de #Córdoba.· El Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) es el único canal autorizado para activar la cooperación internacional“, avanzó el mensaje de las dos entidades.

Y puntualizaron: “El Llamamiento Internacional se activa solo cuando las capacidades nacionales resultan insuficientes para responder a la emergencia. La Emergencia Económica declarada por el Gobierno nacional no se enfoca en la respuesta a la emergencia, sino que busca garantizar la recuperación integral posdesastre”.

Más de Política

Presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar.

Presidente Gustavo Petro habla desde la Plaza de Bolívar y defiende el incremento del salario mínimo

El presidente Gustavo Petro sostuvo una reunión con representantes de la Misión de Observación de la Unión Europea.

Unión Europea enviará 160 observadores para las elecciones en Colombia

Los auditores de sistemas cumplen un papel estratégico: verificar el funcionamiento correcto de los sistemas tecnológicos y acompañar técnicamente la consolidación de datos electorales.

CNE duplica el número de auditores de sistemas para vigilar la tecnología electoral el próximo 8 de marzo

El presidente Gustavo Petro reveló detalles de su propuesta de inversiones forzosas.

Gustavo Petro reveló a dónde quiere que vayan los “ahorros de los bancos”: la propuesta ha desatado polémica

La cadena de procesos es clara: transmisión, recepción, digitalización, interpretación, verificación, consolidación de datos estructurados y publicación.

¿Cómo se transmiten los votos y publican los resultados? Así opera el software de la Registraduría el día de las elecciones

Francia Márquez vicepresidenta de Colombia durante la celebración del día internacional de la mujer afro en Cali.

Los viajes de Francia Márquez al exterior: María Fernanda Cabal revela cuántos ha hecho, a dónde y el monto que se ha gastado con dineros públicos

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Vicky Dávila llama a vencer a la “izquierda radical” en la consulta del 8 de marzo: “Lo importante es derrotar a Iván Cepeda, la gran amenaza”

No hacen campaña, no dan opiniones políticas ni intervienen en los resultados. Llegan desde distintos países de Europa para vigilar cómo funciona el voto en Colombia.

¿Qué hacen los observadores electorales de la Unión Europea en Colombia?

La Registraduría Nacional publicó el calendario electoral con las fechas para cambiar el lugar de votación, registrar a los comités inscriptores de candidaturas y la inscripción de candidatos.

Registraduría Nacional trasladará 22 puestos de votación en Córdoba por emergencia invernal para elecciones del 8 de marzo

Noticias Destacadas