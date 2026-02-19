“Absurdo”: Federico Gutiérrez criticó el rechazo de la ayuda de EE. UU. por inundaciones y Gustavo Petro le respondió

Un agudo cuestionamiento lanzó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro, por la polémica que generó que se rechazara la ayuda humanitaria de Estados Unidos para atender la crisis climática que viven varias regiones del país.

Los departamentos más afectados son Córdoba y Sucre con inundaciones que han dejado a su paso miles de familias damnificadas. Sobre ese panorama, el Gobierno de Petro decretó la emergencia económica y social para atender la grave situación ambiental.

Gustavo Petro se metió de lleno en el proceso electoral: habló de espacios en blanco y de impugnar mesas de votación

Gutiérrez, por medio de su cuenta personal de X, criticó la negativa de la Cancillería sobre la ayuda de Estados Unidos: “Absurdo. Un Gobierno nacional que rechaza ayuda internacional para los damnificados en Córdoba. Les gusta ver sufrir a la gente. Indigna. Ya nada sorprende”.

Ese mensaje del alcalde de Medellín no pasó desapercibido por Petro, quien decidió responderle. Lo hizo por la misma vía, las redes sociales.

“Si EPM hubiera ajustado sus tarifas de energía eléctrica la fórmula propuesta por el Gobierno y la Creg, hoy las tarifas de energía eléctrica a toda la población antioqueña, y de Colombia, y el riesgo sobre el bajo Cauca y la Mojana sería la mitad”, expresó el jefe de Estado.

Y agregó en la publicación: “En mi opinión existe mucha miserabilidad al tratar como estrategia gerencial el haber dejado subir las tarifas de energía eléctrica a precio de gas, cuando los embalses estaban a reventar. Eso se llama especular, Federico, y es muy miserable con la población de Medellín y Antioquia y de toda Colombia”.

“Le solicito que EPM se adhiera ya a la nueva fórmula tarifaria de la Creg para que, como ordena la constitución, las tarifas se ajusten a sus costos de generar y evitar así damnificados por dejar llenar los embalses cuando deberían es estar produciendo energía limpia”, recalcó el mandatario colombiano.

Finalmente indicó: “Tenemos dos riesgos ya sobre Hidroituango. Uno sísmico y otro de crisis climática, pongamos por encima la gente, no para darle limosnas, sino para que no ocurran los desastres”.

En un comunicado conjunto entre la UNGRD y la Cancillería, se explicaron las razones de no aceptar, por ahora, la ayuda humanitaria de Estados Unidos: "Ayuda internacional sólo se activa por solicitud del Gobierno nacional, la respuesta a la emergencia en Córdoba está garantizada“.

Gustavo Petro le hizo fuerte reclamo a la directora del ICBF en pleno evento público: así reaccionó la funcionaria

“El @SNGRDColombia cuenta con capacidad técnica, logística y operativa para responder a la emergencia en el departamento de #Córdoba.· El Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) es el único canal autorizado para activar la cooperación internacional“, avanzó el mensaje de las dos entidades.

Y puntualizaron: “El Llamamiento Internacional se activa solo cuando las capacidades nacionales resultan insuficientes para responder a la emergencia. La Emergencia Económica declarada por el Gobierno nacional no se enfoca en la respuesta a la emergencia, sino que busca garantizar la recuperación integral posdesastre”.