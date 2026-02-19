Gobierno nacional rechaza ayuda humanitaria para atender crisis en Córdoba y asegura que “tiene la capacidad para responder”

El Gobierno nacional encendió una nueva polémica luego de negarse a recibir ayuda humanitaria internacional para atender la emergencia en el departamento de Córdoba.

Unicentro de Bogotá se une a la Cruz Roja para recolectar ayudas a Córdoba

Según manifestaron, la ayuda internacional para atender la emergencia solo se activará si el país agota primero su capacidad de respuesta. Así lo señalaron la Cancillería y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en un comunicado conjunto divulgado.

Según las entidades, Colombia cuenta con capacidad técnica, logística y operativa suficiente para enfrentar la situación actual, por lo que la cooperación extranjera no se encuentra en trámite ni ha sido solicitada. La UNGRD lidera la atención bajo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), que articula entidades nacionales, departamentales, municipales, organismos de socorro y comunidades.

SEMANA llegó al centro de las inundaciones en Córdoba y estos son los rostros de una tragedia invernal: “Lo perdimos todo”

La senadora Andrea Padilla lideró la entrega de 3,2 toneladas de ayudas para los animales de Córdoba. Foto: Cortesía prensa Andrea Padilla

El protocolo establece que, tras cada evento, la entidad realiza una Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para determinar la magnitud de la afectación y verificar si los recursos disponibles resultan suficientes. Mientras esa capacidad no sea superada, la emergencia se atiende con medios propios del Estado.

En caso contrario, la UNGRD solicita formalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores activar los canales diplomáticos. La Cancillería actúa entonces como único conducto oficial ante la comunidad internacional, informando requerimientos a embajadas, consulados y misiones, y coordinando la recepción de apoyos con el Grupo de Cooperación Internacional.

Las imágenes de las inundaciones en Córdoba y Carlos Carrillo, director de la UNGRD. Foto: SEMANA

Paralelamente, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC-Colombia) mantiene contacto con organizaciones no gubernamentales, sector privado y academia para articular eventuales aportes, siempre bajo coordinación estatal.

El comunicado enfatiza que el llamado internacional solo procede cuando la emergencia desborda completamente la capacidad nacional, mecanismo contemplado en la Ley 1523 de 2012 y en la Resolución 46/182 de Naciones Unidas. La decisión debe ser firmada por el presidente de la República y especifica el tipo de asistencia requerida.

Ayudas humanitarias en Córdoba. Foto: Hocol, suministradas a SEMANA

Las autoridades aclararon además que la declaratoria de emergencia económica vigente no está enfocada en la atención inmediata del desastre, sino en garantizar la recuperación integral posterior.

Finalmente, el Gobierno reiteró que la cooperación externa responde a necesidades técnicas verificadas y no a ofrecimientos espontáneos ni solicitudes de autoridades territoriales, con el fin de preservar la soberanía y la coordinación centralizada de la respuesta.