Política

Gobierno nacional rechaza ayuda humanitaria para atender crisis en Córdoba y asegura que “tiene la capacidad para responder”

La decisión fue notificada en un comunicado emitido por la Cancillería y la UNGRD.

Redacción Semana
19 de febrero de 2026, 9:25 a. m.
Imágenes de las inundaciones en Montería, Córdoba.
Imágenes de las inundaciones en Montería, Córdoba. Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

El Gobierno nacional encendió una nueva polémica luego de negarse a recibir ayuda humanitaria internacional para atender la emergencia en el departamento de Córdoba.

Unicentro de Bogotá se une a la Cruz Roja para recolectar ayudas a Córdoba

Según manifestaron, la ayuda internacional para atender la emergencia solo se activará si el país agota primero su capacidad de respuesta. Así lo señalaron la Cancillería y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en un comunicado conjunto divulgado.

Según las entidades, Colombia cuenta con capacidad técnica, logística y operativa suficiente para enfrentar la situación actual, por lo que la cooperación extranjera no se encuentra en trámite ni ha sido solicitada. La UNGRD lidera la atención bajo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), que articula entidades nacionales, departamentales, municipales, organismos de socorro y comunidades.

SEMANA llegó al centro de las inundaciones en Córdoba y estos son los rostros de una tragedia invernal: “Lo perdimos todo”
La senadora Andrea Padilla lideró la entrega de 3,2 toneladas de ayudas para los animales de Córdoba.
La senadora Andrea Padilla lideró la entrega de 3,2 toneladas de ayudas para los animales de Córdoba. Foto: Cortesía prensa Andrea Padilla

El protocolo establece que, tras cada evento, la entidad realiza una Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para determinar la magnitud de la afectación y verificar si los recursos disponibles resultan suficientes. Mientras esa capacidad no sea superada, la emergencia se atiende con medios propios del Estado.

Política

Las alertas del ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre las elecciones: ofrecerán hasta 50 millones de pesos para capturar a quien compre votos

Mejor Colombia

Partidos y movimientos tienen plazo hasta el 1 de marzo para postular testigos electorales. CNE hace llamado a no dejar el trámite a último momento

Mejor Colombia

Elecciones 2026: estos son los cambios que buscan facilitar la participación ciudadana

Política

Gustavo Petro alista las primeras extradiciones a Venezuela de capos en el gobierno de Delcy Rodríguez: estos son los detalles

Política

Procurador Gregorio Eljach hace un llamado a Petro y a Jaramillo por declaraciones sobre Kevin Acosta: “Actúen con sentido de sensibilidad y respeto”

Política

La CUT dice abiertamente que respalda la candidatura de Roy Barreras: “Es el candidato más indicado”

Política

Grupo de los 38 juristas cuestionó que se investigue a magistrados que absolvieron a Álvaro Uribe: “Sienta un precedente nefasto”

Política

Gustavo Petro entregó detalles de cómo será la libreta de pasaportes con el nuevo modelo: “Va a ser el cuarto mejor del mundo”

Nación

Tambalea polémica resolución de la Cancillería que eliminó requisito de idiomas para embajadores

Nación

Procuraduría pone en la mira un nuevo contrato para expedir pasaportes: lanza alerta por fechas y la millonaria suma comprometida

En caso contrario, la UNGRD solicita formalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores activar los canales diplomáticos. La Cancillería actúa entonces como único conducto oficial ante la comunidad internacional, informando requerimientos a embajadas, consulados y misiones, y coordinando la recepción de apoyos con el Grupo de Cooperación Internacional.

Las imágenes de las inundaciones en Córdoba y Carlos Carrillo, director de la Unidad para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD)
Las imágenes de las inundaciones en Córdoba y Carlos Carrillo, director de la UNGRD. Foto: SEMANA

Paralelamente, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC-Colombia) mantiene contacto con organizaciones no gubernamentales, sector privado y academia para articular eventuales aportes, siempre bajo coordinación estatal.

El comunicado enfatiza que el llamado internacional solo procede cuando la emergencia desborda completamente la capacidad nacional, mecanismo contemplado en la Ley 1523 de 2012 y en la Resolución 46/182 de Naciones Unidas. La decisión debe ser firmada por el presidente de la República y especifica el tipo de asistencia requerida.

x
Ayudas humanitarias en Córdoba. Foto: Hocol, suministradas a SEMANA

Las autoridades aclararon además que la declaratoria de emergencia económica vigente no está enfocada en la atención inmediata del desastre, sino en garantizar la recuperación integral posterior.

Finalmente, el Gobierno reiteró que la cooperación externa responde a necesidades técnicas verificadas y no a ofrecimientos espontáneos ni solicitudes de autoridades territoriales, con el fin de preservar la soberanía y la coordinación centralizada de la respuesta.

