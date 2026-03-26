Nueva tarjeta presidencial: la estrategia de la Registraduría contra la desinformación electoral

En cada elección presidencial en Colombia hay un elemento que se repite sin mayor discusión: el tarjetón tiene rostros. No es una novedad. No es una reforma. Es la regla. Sin embargo, esta vez la Registraduría decidió poner ese detalle en el centro de la conversación pública.

El registrador nacional, Hernán Penagos, defendió el diseño del tarjetón como si se tratara de una innovación. “Una tarjeta con las imágenes de cada uno de los candidatos no da lugar a ningún tipo de error por parte de la ciudadanía”, aseguró.

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Pero lo cierto es que el componente visual ha estado presente históricamente en las elecciones presidenciales. A diferencia de las legislativas (donde predominan logos, números y listas complejas), el voto presidencial ha sido, por diseño, más intuitivo: una cara, un nombre, una casilla.

Entonces, ¿qué cambió? Más que el tarjetón, cambió el contexto. La Registraduría parece estar apostándole a algo distinto: convertir un elemento tradicional en una pieza central de pedagogía electoral. No se trata solo de cómo es la tarjeta, sino de cómo se explica.

Penagos incluso fue más allá y pidió a los medios de comunicación difundirla masivamente, en un claro intento por anticiparse a cualquier confusión el día de las votaciones. La instrucción no es menor: en un país donde la desinformación electoral crece en redes sociales, el tarjetón se convierte en un instrumento de confianza.

Y hay otro mensaje implícito. Al insistir en que no hay margen de error, la Registraduría busca cerrar la puerta a cuestionamientos sobre la validez del voto. Es una narrativa preventiva en un momento político especialmente sensible.

El diseño, en sí mismo, mantiene lo esencial: los candidatos organizados según el sorteo, sus fórmulas vicepresidenciales y la casilla del voto en blanco. Nada disruptivo. Todo reconocible para el elector.

Sin embargo, en esa aparente normalidad se esconde una estrategia más amplia: reforzar la idea de que votar es sencillo, claro y seguro. En otras palabras, que el sistema funciona.

Así, el tarjetón presidencial de 2026 no es noticia por lo que muestra (caras, como siempre), sino por lo que intenta transmitir. En un año electoral marcado por tensiones políticas, la Registraduría decidió jugar una carta silenciosa pero poderosa: la pedagogía como garantía de democracia.