Magistrados y organismos de control cierran filas en defensa de la democracia: “Los límites están en la Constitución”

En medio de un polarizado ambiente electoral y a pocos días de la segunda vuelta presidencial, se llevó a cabo la I Cumbre Internacional de Instituciones Autónomas y de Control, un encuentro promovido por la Procuraduría General de la Nación para debatir sobre el alcance de los organismos de control, la independencia institucional y los límites constitucionales del poder.

La jornada reunió a presidentes de las altas cortes, autoridades electorales, organismos de control y expertos internacionales alrededor de una pregunta que atravesó todos los paneles: cómo evitar los abusos de poder en las democracias modernas.

La apertura estuvo a cargo de Fernando Cepeda Ulloa, exministro de Estado, exembajador ante distintas organizaciones y países, y uno de los académicos más reconocidos del país en materia institucional. Durante su intervención, Ulloa recordó que las democracias contemporáneas fueron diseñadas para evitar la concentración del poder y resumió una de las ideas centrales del encuentro: “Los límites están en la Constitución”.

“La independencia judicial es un derecho ciudadano”

El primer panel, dedicado a los modelos democráticos de control del poder, reunió a la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses Mosquera; al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, y al presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña Plata. La conversación fue moderada por Humberto Sierra Porto, expresidente de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los magistrados coincidieron en que la democracia sólo puede funcionar cuando existen instituciones independientes capaces de ejercer controles efectivos sobre quienes detentan el poder.

El presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña Plata; la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses Mosquera y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez. Foto: Semana

Paola Meneses defendió el papel de la Corte Constitucional como garante del orden institucional y aseguró que “el respeto irrestricto a la Constitución Política y a sus normas es la garantía más grande” que protege la democracia colombiana.

Por su parte, el magistrado Lenis dejó una de las frases más contundentes de la cumbre: “La independencia judicial no es una prerrogativa de nosotros los jueces; es un derecho ciudadano”.

Finalmente, el presidente del Consejo de Estado insistió en que “organizar el poder es ponerle límites”, y advirtió que “la falta de controles genera abusos siempre por parte de aquel que tiene el poder”. También recordó que “la colaboración armónica entre los poderes públicos no es una orientación de nuestra Constitución; es un mandato”.

“El voto solo es el inicio de la democracia”

El segundo espacio de discusión estuvo enfocado en las experiencias internacionales de control del poder. Participaron José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea; Kristin Wesemann, directora de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia, y María Gabriela Serrano, directora para Colombia del Instituto Republicano Internacional (IRI). La moderación estuvo a cargo de María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia.

José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea destacó la solidez y transparencia del sistema electoral colombiano. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Los expertos compartieron experiencias relacionadas con observación electoral, fortalecimiento institucional y mecanismos de control desarrollados en distintas democracias.

Uno de los mensajes más llamativos fue el de Kristin Wesemann: “El voto solo es el inicio de la democracia”. La directora también defendió el papel de los organismos de control al afirmar que “cuanto más control haya, más legítimas son las decisiones”.

De Gabriel destacó la solidez y transparencia del sistema electoral colombiano al señalar que “el escrutinio se ha producido en tiempo récord, con aceptación de ambos candidatos, que ahora están haciendo lo que tienen que hacer: campaña”, enfatizó.

Los panelistas coincidieron en que la desinformación, la polarización y la pérdida de confianza ciudadana representan algunos de los principales riesgos para las democracias contemporáneas.

El llamado a respetar los resultados

Uno de los momentos más relevantes de la jornada estuvo dedicado a las experiencias colombianas en materia de control institucional. Participaron el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco; el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, y el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo. La conversación fue moderada por Yesid Lancheros, director general de SEMANA.

Penagos defendió la transparencia de los recientes procesos electorales y aseguró que “las realidades materiales, los hechos, respaldan al proceso electoral colombiano”. De igual forma, lanzó una alerta sobre las noticias falsas y la desinformación a pocos días de la segunda vuelta presidencial: “Los fenómenos de noticias falsas están allanando un camino para la violencia”, aseveró.

Frente a los cuestionamientos sobre los mecanismos electorales y a quiénes han desconocido los resultados de la primera vuelta presidencial, fue categórico: “No queda otra cosa diferente, como responsabilidad de cualquier ciudadano o de cualquier servidor público, que aceptar los resultados. Porque son las reglas de la democracia”. Y añadió: “Ese es el costo de la democracia”.

El procurador Eljach le envió un mensaje a los servidores públicos en medio de la campaña presidencial: “La administración pública es para servir a los ciudadanos, no a los candidatos”. Foto: Alejandro Acosta

Por su parte, Gregorio Eljach destacó el trabajo coordinado que vienen adelantando las entidades encargadas de proteger el proceso electoral. “La Contraloría, la Registraduría y la Procuraduría venimos trabajando juntos por primera vez en la historia para defender las instituciones, para garantizar que la democracia funcione y que al final de este proceso electoral se respeten los resultados que digan las urnas”, aseguró.

El procurador también envió un mensaje a los servidores públicos en medio de la campaña presidencial: “La administración pública es para servir a los ciudadanos, no a los candidatos”.

Durante su intervención insistió en una idea que atravesó buena parte de la jornada: “Las elecciones pasarán, pero las instituciones se quedan”. Y defendió la estrategia de Paz Electoral impulsada por las autoridades: “Acá en Colombia lo único que no puede dejar de existir es la Paz Electoral”.

Las conclusiones

El cierre estuvo a cargo de Jorge Valencia Jaramillo, coordinador de la Sala de Excelencia Académica de la Procuraduría General de la Nación.

Valencia resumió una de las principales conclusiones de la jornada: la democracia exige controles efectivos sobre el poder y el debate no debe centrarse en si existen o no, sino en la forma constitucional de ejercerlos.

“La discusión no es si debe existir control sobre el presidente de la República, sino cuáles son los mecanismos constitucionales para ejercerlo sin afectar el equilibrio de poderes”, señaló.