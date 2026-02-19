Gustavo Petro le hizo fuerte reclamo a la directora del ICBF en pleno evento público: así reaccionó la funcionaria

El mandatario colombiano, Gustavo Petro, no ocultó su molestia por una situación que se está presentando al interior del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); su disgusto lo evidenció en pleno evento público.

Mientras daba su discurso, en el evento sobre madres comunitarias en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, el presidente enfocó su mirada en la directora del ICBF, Astrid Cáceres.

Y luego le lanzó un mensaje directo, sobre un trámite que se estaría dando en esa entidad y el cual pidió cambiar de inmediato.

“Le voy a dar una instrucción de cómo se hace. Deje de tercerizar en el ICBF. Acaba esa contratación”, expresó el mandatario colombiano.

Además, el presidente Gustavo Petro alertó que ese tipo de procedimientos permiten que “politiqueros” le saquen “la comida de los niños, literalmente, que hacemos nosotros, para ir a venderla por ahí, comprar con el dinero los votos para seguirse robando el ICBF”.

Astrid Cáceres en el momento en que el presidente Petro le hacía fuerte reclamo. Foto: Presidencia

“Y eso en este Gobierno y ojalá en el próximo no pase porque podemos lograr que 40 mil madres, 4 mil madres comunitarias, se conviertan en empleadas públicas muy dignas, la fuerza vanguardia del cuidado, es decir, la primera línea de la vida en Colombia”, recalcó el mandatario colombiano.

Luego de que el presidente Petro lanzara esa pulla a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la funcionaria fue enfocada por las cámaras de la transmisión del evento.

Sin embargo, en ese mismo evento que se realizó el miércoles de esta semana en el sur de Bogotá, el presidente Petro volvió a hacer referencia a la muerte del menor Kevin Acosta, al parecer en un caso de negligencia médica.

“Es indispensable que los niños y las niñas se cuiden al máximo posible entre la familia, porque la familia es responsable. Ayer me levantaban por decir esto mismo, pero es que no todo responde al Estado, ni puede responder porque perderíamos la libertad”, dijo en otro de los apartes de su discurso.

Además, manifestó: “La familia, la responsabilidad individual, el autocuidado, es fundamental. Y no se puede, por un asunto de pelea electoral, desconocer. Es la familia la que primero cuida a su niña y su niño. Y el Estado tiene que ayudar”.

“Allí donde la familia sea débil porque lo es, sea porque no llega al ingreso suficiente, sea porque murió alguien fundamental, sea porque el hombre no tuvo las responsabilidades que tenía que tener una vez procreó, sea porque la mujer a veces tampoco tomó las responsabilidades, lo sabemos en estos barrios populares, entonces se va fracturando el cuidado del niño y de la niña. Y tenemos niñas en el cemento, literalmente”, puntualizó el mandatario colombiano.