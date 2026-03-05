POLÍTICA

Álvaro Uribe confirmó sus razones para oponerse al Gobierno de Gustavo Petro, pese a que el presidente tiene una aprobación del 48 %

Álvaro Uribe y Gustavo Petro son como el agua y el aceite. Aunque hubo un acercamiento al comienzo de este Gobierno, hoy la distancia entre ambos es abismal.

Redacción Semana
5 de marzo de 2026, 7:15 a. m.
El presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en X en respuesta a Álvaro Uribe.
El expresidente Álvaro Uribe confesó por qué insiste en oponerse al gobierno del presidente Gustavo Petro, si los más recientes sondeos de opinión coinciden en que el jefe de Estado supera el 45 % de aprobación.

“¿Por qué soy opositor si el presidente Petro tiene una aprobación del 48% ?“, preguntó Uribe. ”Reconozco que el salario mínimo crea satisfacción en muchos sectores de la patria, pero creo que hay que complementar esto con apoyo a la inversión”, respondió.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció que pretenden iniciar un nuevo proceso judicial en su contra.
Hoy, a juicio de Uribe, “no hay inversión para generar empleo, no la hay por la extorsión, toda la inseguridad, no la hay por el exceso de impuestos, porque no hay garantías de estabilidad, por la hostilidad del gobierno contra la empresa privada”.

Reiteró que él y el Centro Democrático, el partido político que lidera, “creemos en la economía fraterna, que le vaya bien al trabajador y al empresario. Respétele el buen salario al trabajador, pero hay que crear condiciones para que el empresario pueda aumentar el número de empleos, para que aparezcan nuevos emprendedores en Colombia”.

Álvaro Uribe recordó que es opositor al gobierno Petro “porque no mejoraron la salud en Colombia. La destruyeron. Quieren todo estatal. ¡Por Dios!, como en Cuba, la cubanización de Colombia. ¿Dónde están los medicamentos?“, preguntó. Y denunció que hoy Gustavo Petro maneja el 70 % de la salud del país.

Gustavo Petro.
Y siguió: “Soy opositor porque se han gastado el dinero en ministerios, embajadas, en consulados, en corrupción, en viajes al extranjero. Para pagarles al adulto mayor, programa que nosotros creamos, se quieren gastar los fondos de pensiones que nosotros creamos y que es dinero sagrado de los trabajadores colombianos”.

Además, “acabaron con el Icetex, todo lo contrario a lo que prometió Petro, que condonaría deudas. Politiza a la universidad pública, le pone impuestos a la universidad privada, no cumplió con los cupos universitarios ni con la creación de universidades. Paloma Valencia tiene un gran programa educativo”.

El país, añadió, “tiene unas economías ficticias, empezando por el narcotráfico. Por eso, soy opositor”.

A Uribe le faltó mencionar sus críticas a la política de Paz Total promovida por el gobierno de Gustavo Petro y sus constantes varillazos al presidente por su cercanía con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, y Gustavo Petro, actual jefe de Estado del país.
Recientemente, Álvaro Uribe reaccionó a una entrevista que concedió Petro al diario El País de España.

“Siempre miente, apoyó a Hugo Chávez, a Nicolás Maduro, a los hermanos Fidel y Raúl Castro, insultaba a Donald Trump; hoy Colombia tiene más de 300.000 hectáreas de droga, decomisó el 28 %, antes llegamos a decomisar el 57 %. Campeón de la corrupción. 700 municipios de los 1105 están con presencia terrorista. Le hacen el juego quienes nada hicieron para proteger a los pueblos torturados de Cuba y Venezuela. El fisco quebrado, la inversión privada paralizada”, escribió Uribe en sus redes sociales.

Como si fuera poco, el exmandatario reveló recientemente que le informaron sobre un plan para encararlo, al parecer orquestado por el presidente Gustavo Petro y su candidato a la presidencia, Iván Cepeda.

“Uribe, estamos en elecciones, lo quieren meter preso por órdenes de Petro y Cepeda”, le advirtieron al exjefe de Estado.

