El expresidente Álvaro Uribe Vélez criticó al presidente Gustavo Petro por la crisis en el sistema de salud que vive Colombia y lo señaló como el responsable de que se estén presentando casos de pacientes que no encuentran atención médica.

“El fracaso de ‘Petro Salud’ está causando la muerte de miles y miles de colombianos. Petro controla el 70% de los pacientes de Colombia, ha quebrado la salud, la quiere toda controlada por el Gobierno, por él, y lo que le quede faltando lo quiere completar Iván Cepeda, su candidato”, afirmó el exmandatario.

Uribe Vélez aseguró que “hay clínicas colombianas, hoy no tienen espacio para un paciente más” mientras hay usuarios del sistema que están buscando atención en esos centros médicos, muchos de ellos que han cerrado servicios por la situación del sistema.

El expresidente celebró la decisión de la Comisión Séptima del Senado de archivar la reforma a la salud y enfatizó que la administración que llegue a la Casa de Nariño en 2026 tendrá que recuperar el sistema.

“El Congreso le negó la reforma a la salud. Necesitamos nuestro gobierno para recuperar la salud”, puntualizó el exmandatario en un video publicado en su cuenta de X.