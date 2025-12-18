Álvaro Uribe respondió a María Fernanda Cabal, quien duda de la encuesta que ganó Paloma Valencia. ¿Se avecina un distanciamiento?

La historia de 2021 al interior del Centro Democrático parece repetirse en 2025: María Fernanda Cabal, derrotada en una encuesta interna del partido, inconforme con los resultados.

Ocurrió cuando Óscar Iván Zuluaga le ganó el pulso y se convirtió en el candidato único del uribismo a la Presidencia. Volvió a suceder en esta oportunidad cuando Paloma Valencia le ganó a Cabal la carrera por la Presidencia en la colectividad.

Cabal ha sido franca y ha dicho que sigue dudando de los resultados de la encuesta donde triunfó Valencia. Aunque dijo que la respaldará, porque así lo pactaron junto a la otra exprecandidata, Paola Holguín, sostiene sus dudas.

María Fernanda Cabal y Álvaro Uribe. Foto: SEMANA

“A mí no me van a vender más paquetes chilenos. No me gusta el método de la encuesta, pero lo acepté para ayudar a un partido a superar un obstáculo. No lo vuelvo a hacer en mi vida”, le dijo al programa radial La Hora de la Verdad.

E insistió en que es necesario que se publique toda la auditoría. “Por respeto a los colombianos que nos han acompañado, por la transparencia que exige la democracia, es necesario que se haga pública la auditoría. Que todo colombiano pueda saber que esto se hizo bien y que cada paso estuvo a la altura del país que queremos rescatar”, manifestó en un comunicado de prensa.

El expresidente Álvaro Uribe había guardado silencio sobre el tema porque evita meterse en controversias al interior del Centro Democrático, pero habló con la emisora del Atlántico en la mañana de este jueves, 18 de diciembre, y se refirió al asunto.

A juzgar por la respuesta, Uribe lució incómodo, expresó algunas frases y cambió de tema.

“Yo creo que mi deber es, simplemente, pedirle al partido Centro Democrático que publique, como lo está haciendo, todas las actas. Aquí nunca se ha hecho trampa”, enfatizó.

Y siguió: “Mi vida política ha tenido mucha controversia, pero nadie puede decir que en esta larga vida política le he hecho trampa. Hay que seguir en esta tarea pedagógica por todo el país. Me complace mucho el acto público en la tarde de este jueves, en Barranquilla, a las 4:00 p. m., donde estará la doctora Paloma Valencia”.

María Fernanda Cabal Precandidata presidencial Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Informó que no podrá asistir porque atiende “unos temitas de salud”.

María Fernanda Cabal también ha dejado claro que, tras el triunfo de Paloma Valencia, teme que haya alguna fórmula política pactada. Aunque no lo dijo abiertamente, su círculo más cercano no descarta que el uribismo termine acercándose al candidato Abelardo de la Espriella.

“¿Por qué no se revela la metodología? Porque es que yo saqué 207.000 votos, recuerden que soy la senadora más votada en la historia; a mí no me gusta que no exista proporcionalidad en las cosas. La lógica es una; quiero saber el mecanismo de medición, punto”, enfatizó Cabal en el programa La Hora de la Verdad que dirige Fernando Londoño, quien fue ministro en el primer gobierno de Álvaro Uribe.

María Fernanda Cabal y Paloma Valencia Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Cabal prometió que no se referirá más al tema y acompañará a Paloma Valencia, pero, a juzgar por sus últimas intervenciones, su molestia no se menguará, al menos, en lo que resta de 2026.