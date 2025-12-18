El fuerte mensaje de María Fernanda Cabal a Álvaro Uribe: “No se puede seguir equivocando”

La senadora María Fernanda Cabal cuestionó algunas decisiones del expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, luego de que resultara elegida como candidata Paloma Valencia tras una encuesta realizada en la colectividad.

En entrevista con SEMANA, Cabal se refirió al expresidente Álvaro Uribe y a las conversaciones que ha tenido con precandidatos de distintos sectores. La senadora afirmó que no está de acuerdo con esas movidas y dijo que esas fotografías podrían generar confusión en el electorado de ese sector.

“Uno no lo creyera, pero el filtrear y sacarse fotos con otros genera confusión en el elector. Si él decidiera acompañarla de verdad (a Paloma Valencia), tiene muchísimas posibilidades de ir a primera vuelta, por supuesto, pero como esto se mueve porque la política no es estática y la fotografía de hoy no es la de mañana, nos toca esperar qué va a pasar”, aseguró Cabal.

La senadora reconoció que la figura de Uribe es importante para las elecciones de 2026, especialmente cuando varias encuestas han referenciado que el respaldo del expresidente sobre el petrismo puede influir en las elecciones.

“No nos podemos seguir equivocando porque las equivocaciones tienen un costo muy alto en un país que lo está arriesgando todo”, dijo la congresista.

A la pregunta de si le incomodó que el expresidente Uribe se tomara fotos con candidatos como Juan Carlos Pinzón, Abelardo de la Espriella, entre otros, afirmó que más que una incomodidad personal es que respaldar a varios candidatos generaría confusión en el electorado y podría costarles políticamente para el 2026.

María Fernanda Cabal Precandidata presidencial Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Siempre me decían: ‘Ah, es que a usted no la quiere, ya se tomó foto con A, B, C’, cualquier cosa que usted haga, o foto que se tome, genera confusión”, aseguró Cabal.

La senadora contó una anécdota para ejemplificar su argumento. Recordó la vez que le tomaron una fotografía riéndose en el Congreso con una senadora de la oposición por un chiste que se hizo en ese momento, por lo que “armaron un alboroto” porque supuestamente estaba aliada con ese sector. “Uno conversa con las personas así piensen diferente”, reconoció.

Cabal se mostró en contra de que Uribe se tome la foto con distintos candidatos. Foto: NurPhoto via Getty Images

Además, habló de una anécdota con la senadora Angélica Lozano, con quien tiene diferencias políticas, pero a quien conoce desde hace tiempo. Dijo que conversaron sobre lo difícil que es ser mujer en política.

“Yo nunca me he sentido excluida, pero hay escenarios donde hay hombres que no quieren que uno llegue. Les da temor, prejuicio, les molesta, es verdad”, aseguró la senadora.

Agregó que allí se unió Clara López, con quien tiene diferencias políticas de hace tiempo, pero dijo que ella le reconoció a Cabal su trabajo y que sentía admiración por su trayectoria y le dio un abrazo de respaldo. “Son momentos donde uno concilia”, mencionó Cabal.

Y remató: “Soy una persona determinante, no dudo cuando digo las cosas”.