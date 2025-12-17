POLÍTICA

Miguel Polo Polo responde al señalamiento de deslealtad de María Fernanda Cabal por irse con Abelardo de la Espriella

El representante a la Cámara fue tajante en su pronunciamiento a través de X.

Redacción Nación
17 de diciembre de 2025, 10:32 p. m.
Miguel Polo Polo y María Fernanda Cabal.
Miguel Polo Polo y María Fernanda Cabal. Foto: Colprensa.

En algunos sectores políticos no dejan de preguntarse qué pasó entre la senadora María Fernanda Cabal y el representante Miguel Polo Polo, luego de que este último, quien al parecer era muy cercano a la política vallecaucana, de un momento a otro terminó haciendo parte del proyecto del precandidato Aberlardo de la Espriella.

Precisamente, en entrevista con SEMANA, la senadora y exprecandidata presidencial Cabal fue consultada sobre Polo Polo. Sin titubear, la congresista del uribismo dijo que se sintió decepcionada por la decisión política que él tomó y recalcó que la deslealtad duele.

“Me dolió más la deslealtad de Polo Polo”: María Fernanda Cabal dice que le “puso los cachos” al unirse a De la Espriella

Transcurridas pocas horas, Polo Polo se pronunció a través de las redes sociales sobre el señalamiento de deslealtad que hizo la senadora Cabal.

El congresista dijo en X que no iba a caer en lo que llamó una “trampa de la izquierda” y agregó que “esto no es un tema de sentimientos; es un tema de patria”.

Los que esperan verme atacando a Cabal se van a quedar con las ganas. El país no está para que sus líderes anden sacándose los trapitos al sol, ni mucho menos para dividirnos entre la misma derecha. No caeré en la trampa de la izquierda. Esto no es un tema de sentimientos; es un tema de PATRIA. Llegaremos TODOS unidos y ganaremos la Presidencia de la mano de Dios, con Abelardo de la Espriella”, fue el mensaje completo de Polo Polo, esta tarde de miércoles, 17 de diciembre.

María Fernanda Cabal responde en vivo si va a dejar, o no, el Centro Democrático tras perder contra Paloma Valencia: “Exijo altura”

“Me dolió más la deslealtad de Polo Polo”

Utilizando una expresión coloquial, la senadora Cabal dijo en SEMANA que Polo Polo le “puso los cachos” y hasta aprovechó para recordarle que su curul en la Cámara de Representantes fue gracias a ella.

“Puedo decirle con toda franqueza que, mientras yo asumo el escenario de no ser la candidata del Centro Democrático y lo llevo y sobrellevo con exigencias, un partido que tiene que ser serio y sobre todo en una coyuntura tan peligrosa, me dolió más la deslealtad de Polo; se fue, le resultó más atractiva la campaña de Abelardo, cuando su curul, la de Polo Polo, me la debe a mí”, señaló Cabal.

YouTube video x_1nf0KtiwU thumbnail

La senadora también manifestó que la deslealtad de Polo Polo la “conmovió”, dado que ella movió un gran equipo para pelear cada voto de modo que él pudiera llegar al Congreso.

“Él prefirió irse, pero es su decisión. Pero yo tengo una frase: la lealtad es la virtud más escasa en la política”.

Noticias Destacadas