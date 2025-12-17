La senadora María Fernanda Cabal habló en SEMANA acerca de la derrota que sufrió frente a Paloma Valencia, quien se convirtió en la candidata presidencial del Centro Democrático para las elecciones de 2026.

Desde que se conocieron los resultados, Cabal dejó algo en claro: quiere saber cómo se llevó a cabo el proceso interno en el que salió escogida su compañera para batallar en los próximos comicios.

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Quiero la transparencia que exige la militancia a un partido”, comentó en diálogo con este medio.

Debido a lo que ha dicho públicamente después de la decisión que tomó el movimiento, se ha especulado mucho con que la congresista estaría pensando en salir de la colectividad y tomar un nuevo rumbo.

“Me dolió más la deslealtad de Polo Polo”: María Fernanda Cabal dice que le “puso los cachos” al unirse a De la Espriella

Pese a que admitió que el ejercicio en la política puede llegar a ser muy desgastante, llevándola incluso a arriesgar la vida, tiene algo muy claro: no se va a ir y va a respetar lo que se pactó desde un primer momento.

“Yo no me voy a ir de mi partido, yo respeto las reglas de juego, pero quiero también que mi partido tenga la altura y la transparencia de mostrar los resultados. (...) Yo voy a acompañar a mis candidatos en las regiones”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que va a apoyar a Paloma Valencia, quien además de ser su compañera es su amiga y le tiene una gran admiración por la tarea que ha hecho en el Senado.

“Voy a ponerle parte de mi equipo a disposición. (...) A ella le tengo un inmenso respeto, yo misma la he proclamado como una de las mejores senadoras y ahí estoy, pero de todas maneras quiero la transparencia que exige la militancia a un partido”, apuntó.

María Fernanda Cabal denunció presuntas irregularidades en la elección de la candidata presidencial del Centro Democrático

Por otra parte, María Fernanda Cabal explicó que ya no quiere estar más en el Congreso y por eso no está en la lista. Además, negó que en estos momentos tenga alguna aspiración para las próximas elecciones regionales, ya que se dijo que podría buscar llegar a la Gobernación del Valle.

Por el momento, según dijo, está enfocada en ayudar lo que más pueda a derrotar al petrismo en 2026. Por eso, su atención está en la posible consulta que puede haber en un futuro.

No obstante, no se cerró a la posibilidad de ser parte del próximo gobierno, aunque esto dependerá de la persona que quede. “Es muy temprano anticipar, toca esperar para ver qué va a pasar”, dijo.

“Por ahora voy a apoyar a mis candidatos a la Cámara y al Senado, especialmente a quienes están en las regiones, porque tenemos a mucha gente que nos acompaña”, manifestó.