María Fernanda Cabal responde en vivo si va a dejar, o no, el Centro Democrático tras perder contra Paloma Valencia: “Exijo altura”

La congresista remarcó que es necesario que se conozca cómo se llevó a cabo el proceso en el que salió elegida su compañera de movimiento.

Redacción Semana
17 de diciembre de 2025, 1:46 p. m.
María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático.
María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático.

La senadora María Fernanda Cabal habló en SEMANA acerca de la derrota que sufrió frente a Paloma Valencia, quien se convirtió en la candidata presidencial del Centro Democrático para las elecciones de 2026.

Desde que se conocieron los resultados, Cabal dejó algo en claro: quiere saber cómo se llevó a cabo el proceso interno en el que salió escogida su compañera para batallar en los próximos comicios.

María Fernanda Cabal
María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Quiero la transparencia que exige la militancia a un partido”, comentó en diálogo con este medio.

Debido a lo que ha dicho públicamente después de la decisión que tomó el movimiento, se ha especulado mucho con que la congresista estaría pensando en salir de la colectividad y tomar un nuevo rumbo.

MinSalud equiparó la prima de la UPC del régimen subsidiado con el contributivo y aseguró que acató orden de la Corte Constitucional

“Ruines, miserables y canallas”: la fuerte despachada que llamó la atención de Gustavo Petro; así respondió el presidente

Comisión de Acusación: Benedetti pide la suspensión provisional de la magistrada Cristina Lombana

Polémica por nueva reunión de Iván Cepeda con empresarios, de cara a las elecciones de 2026

Registraduría confirmó las listas de candidatos de las elecciones al Congreso de 2026

El precandidato Roy Barreras citó a Dios, a un Salmo y recordó que cuando era niño aguantó hambre: “No me da vergüenza decirlo”

La Gran Consulta por Colombia: seis precandidatos presidenciales se medirán en marzo. Estos son los detalles

Gustavo Petro publicó video del intento del ELN de tomarse región de La Guajira; conversación impactó

María Fernanda Cabal denunció presuntas irregularidades en la elección de la candidata presidencial del Centro Democrático

Reaparece Miguel Uribe Londoño y se une a María Fernanda Cabal en la petición de solicitar al Centro Democrático que revele la encuesta presidencial

Pese a que admitió que el ejercicio en la política puede llegar a ser muy desgastante, llevándola incluso a arriesgar la vida, tiene algo muy claro: no se va a ir y va a respetar lo que se pactó desde un primer momento.

“Yo no me voy a ir de mi partido, yo respeto las reglas de juego, pero quiero también que mi partido tenga la altura y la transparencia de mostrar los resultados. (...) Yo voy a acompañar a mis candidatos en las regiones”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que va a apoyar a Paloma Valencia, quien además de ser su compañera es su amiga y le tiene una gran admiración por la tarea que ha hecho en el Senado.

“Voy a ponerle parte de mi equipo a disposición. (...) A ella le tengo un inmenso respeto, yo misma la he proclamado como una de las mejores senadoras y ahí estoy, pero de todas maneras quiero la transparencia que exige la militancia a un partido”, apuntó.

Por otra parte, María Fernanda Cabal explicó que ya no quiere estar más en el Congreso y por eso no está en la lista. Además, negó que en estos momentos tenga alguna aspiración para las próximas elecciones regionales, ya que se dijo que podría buscar llegar a la Gobernación del Valle.

Por el momento, según dijo, está enfocada en ayudar lo que más pueda a derrotar al petrismo en 2026. Por eso, su atención está en la posible consulta que puede haber en un futuro.

No obstante, no se cerró a la posibilidad de ser parte del próximo gobierno, aunque esto dependerá de la persona que quede. “Es muy temprano anticipar, toca esperar para ver qué va a pasar”, dijo.

“Por ahora voy a apoyar a mis candidatos a la Cámara y al Senado, especialmente a quienes están en las regiones, porque tenemos a mucha gente que nos acompaña”, manifestó.

