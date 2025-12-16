María Fernanda Cabal denunció presuntas irregularidades en la elección de la candidata presidencial del Centro Democrático

La senadora María Fernanda Cabal advirtió sobre supuestas irregularidades que se habrían presentado en el proceso de elección de la candidata a la Presidencia del Centro Democrático, una contienda interna que enfrentó a las senadoras Paloma Valencia y Paola Holguín.

La elegida mediante dos encuestas que aplicó el partido fue la senadora Valencia, quien ahora llevará las riendas del expresidente Álvaro Uribe Vélez en las elecciones presidenciales del 2026. No obstante, la senadora Cabal asegura que hubo irregularidades en ese proceso.

“Nosotros necesitamos auditar quiénes votaron y cómo votaron. ¿Por qué? Resulta que mi concejal de Cali no votó, que la representante Yénica Acosta del Amazonas no votó, no le llegó, y así vamos lugar por lugar”, aseguró Cabal.

La congresista relata que hubo militantes del partido que no pudieron votar en la encuesta interna que se había anunciado para los 5 mil integrantes de la colectividad, porque la url que envió el partido no les funcionó o porque ni siquiera los contactaron para hacer parte del proceso.

Cabal asegura que ella solicitó que le fuera enviado el enlace para hacer las votaciones, pero que cuando le mandaron el link desde una empresa de Chile esté “nunca funcionó”.

“Son muchos los casos en los que no se pudo votar”, señaló.

El Centro Democrático aplicó dos encuestas. La primera fue hecha por la firma Cadem y contó con 2.109 entrevistas a ciudadanos que arrojaron un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 2,5 %. Sin embargo, Cabal reprocha que en esta se habría presentado un “error” en la muestra, porque la mayoría de los elegidos para participar pertenecían a estratos bajos.

El segundo mecanismo consistió en una encuesta realizada por Panel Ciudadano y que iba dirigido a los 5.000 militantes del partido. Pese a esa elevada cifra, en esta solo se identificaron 2.255 votos válidos, lo que significa que la elección de la candidata se hizo sin el sufragio de más de la mitad de los comités municipales y departamentales, dirección nacional, consejeros de juventud, ediles, concejales, diputados, representantes y senadores.

“Fue una medición muy atropellada, muy torpe. Si era digital, debía tener unos mínimos para dar confianza, porque lo que no podemos permitir es que la gente pierda confianza en el partido. Eso pasó hace tres años y medio (…) Yo solo pido claridad porque hay mucha gente que tiene dudas. Queremos saber cómo aplicaron el mecanismo las dos empresas chilenas”, aseguró Cabal.