Paloma Valencia, la nueva carta de la derecha para las elecciones presidenciales

El Centro Democrático destrabó su proceso interno y apostó por Paloma Valencia para que sea su candidata presidencial para 2026. Aunque se creía que el partido del expresidente Álvaro Uribe participaría en una consulta interpartidista, el panorama no es claro, pero siguen los movimientos y propuestas para que esta colectividad se sume a una alianza que pueda hacerle contrapeso al aspirante del petrismo a la Casa de Nariño, Iván Cepeda.

Esa estructura política hizo dos estudios, uno cualitativo y otro cuantitativo, donde se impuso Valencia sobre María Fernanda Cabal y Paola Holguín. Si bien los números y evaluaciones no se conocen, una parte de los militantes está pidiendo que se hagan públicos para darle transparencia al proceso de selección que estuvo rodeado de múltiples inconvenientes, confrontaciones y tragedias, como el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

Paloma se ganó la confianza de las mayorías en el Centro Democrático. Es senadora desde 2016 con proyectos sobre la libertad económica, la austeridad estatal, la protección ambiental y el fortalecimiento de la democracia. También le pasaron factura sus controles políticos y la oposición que ha ejercido sobre la administración de Gustavo Petro, siendo una de las voces con mayor eco dentro del Congreso de la República.

Las propuestas

Aunque el partido político sigue discutiendo el mecanismo que adoptará para 2026, la recomendación de algunos militantes es que se someta a una consulta interpartidista. El mismo expresidente Álvaro Uribe ha invitado a participar en esa selección a Abelardo de la Espriella y a Sergio Fajardo, entre otros precandidatos con los que tendría afinidad el Centro Democrático.

Logo Centro Democrático | Foto: Mario Franco/Colprensa

El aspirante a la Casa de Nariño Juan Carlos Pinzón extendió la petición a Paloma Valencia para que se sume a la coalición, al igual que lo hizo con Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, David Luna, Mauricio Cárdenas, Germán Vargas Lleras, entre otros actores que han tenido protagonismo en esta contienda, y que están preocupados por el papel que podría jugar el Pacto Histórico el próximo año.

“Llegó la hora de unir al país. Ya las decisiones empiezan a estar más claras. Es necesario unir a todos los sectores que queremos recuperar la seguridad y el orden, darles un destino claro a los colombianos, eliminar la incertidumbre y parar el desastre que el Pacto Histórico, su candidato, Iván Cepeda, y el Gobierno actual le están haciendo a Colombia”, mencionó Pinzón.

¿Hacia dónde va María Fernanda Cabal?

María Fernanda Cabal fue derrotada por Paloma Valencia. Ante las dudas sobre su destino en la contienda, respondió que quiere que la candidata resulte ganadora, al igual que su partido político. Sin embargo, advirtió que la política tiene cambios, y que la situación podría modificarse de un día para otro.

En esa línea, no pasó desapercibido para la opinión pública el “guiño” que le hizo el precandidato Abelardo de la Espriella después de conocerse los resultados del Centro Democrático: “A la doctora María Fernanda Cabal, un mensaje afectuoso y patriótico: hay más futuro que pasado, generala. ¡Firme por la patria!”.