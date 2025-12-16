Suscribirse

Política

Paloma Valencia, la nueva carta de la derecha para las elecciones presidenciales

Valencia llevará las banderas del Centro Democrático para las elecciones presidenciales de 2026.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025, 11:33 a. m.
Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático.
Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático. | Foto: Suministrado a Semana.

El Centro Democrático destrabó su proceso interno y apostó por Paloma Valencia para que sea su candidata presidencial para 2026. Aunque se creía que el partido del expresidente Álvaro Uribe participaría en una consulta interpartidista, el panorama no es claro, pero siguen los movimientos y propuestas para que esta colectividad se sume a una alianza que pueda hacerle contrapeso al aspirante del petrismo a la Casa de Nariño, Iván Cepeda.

Esa estructura política hizo dos estudios, uno cualitativo y otro cuantitativo, donde se impuso Valencia sobre María Fernanda Cabal y Paola Holguín. Si bien los números y evaluaciones no se conocen, una parte de los militantes está pidiendo que se hagan públicos para darle transparencia al proceso de selección que estuvo rodeado de múltiples inconvenientes, confrontaciones y tragedias, como el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

Contexto: María Fernanda Cabal se pronunció tras derrota en el Centro Democrático: “Es necesario que se haga pública la auditoría”

Paloma se ganó la confianza de las mayorías en el Centro Democrático. Es senadora desde 2016 con proyectos sobre la libertad económica, la austeridad estatal, la protección ambiental y el fortalecimiento de la democracia. También le pasaron factura sus controles políticos y la oposición que ha ejercido sobre la administración de Gustavo Petro, siendo una de las voces con mayor eco dentro del Congreso de la República.

Las propuestas

Aunque el partido político sigue discutiendo el mecanismo que adoptará para 2026, la recomendación de algunos militantes es que se someta a una consulta interpartidista. El mismo expresidente Álvaro Uribe ha invitado a participar en esa selección a Abelardo de la Espriella y a Sergio Fajardo, entre otros precandidatos con los que tendría afinidad el Centro Democrático.

Logo Centro Democrático Mario Franco - Colprensa
Logo Centro Democrático | Foto: Mario Franco/Colprensa

El aspirante a la Casa de Nariño Juan Carlos Pinzón extendió la petición a Paloma Valencia para que se sume a la coalición, al igual que lo hizo con Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, David Luna, Mauricio Cárdenas, Germán Vargas Lleras, entre otros actores que han tenido protagonismo en esta contienda, y que están preocupados por el papel que podría jugar el Pacto Histórico el próximo año.

“Llegó la hora de unir al país. Ya las decisiones empiezan a estar más claras. Es necesario unir a todos los sectores que queremos recuperar la seguridad y el orden, darles un destino claro a los colombianos, eliminar la incertidumbre y parar el desastre que el Pacto Histórico, su candidato, Iván Cepeda, y el Gobierno actual le están haciendo a Colombia”, mencionó Pinzón.

Contexto: Así reaccionó Paloma Valencia a su designación como candidata presidencial del Centro Democrático

¿Hacia dónde va María Fernanda Cabal?

María Fernanda Cabal fue derrotada por Paloma Valencia. Ante las dudas sobre su destino en la contienda, respondió que quiere que la candidata resulte ganadora, al igual que su partido político. Sin embargo, advirtió que la política tiene cambios, y que la situación podría modificarse de un día para otro.

En esa línea, no pasó desapercibido para la opinión pública el “guiño” que le hizo el precandidato Abelardo de la Espriella después de conocerse los resultados del Centro Democrático: “A la doctora María Fernanda Cabal, un mensaje afectuoso y patriótico: hay más futuro que pasado, generala. ¡Firme por la patria!”.

El partido político ahora está concentrado en Valencia y sus listas al Congreso. Se contó que iniciarán, en conjunto, un recorrido por varias regiones para posicionar a la colectividad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Emilio Tapia vuelve a la libertad gracias a juez investigada por decisiones a favor del polémico contratista

2. Margarita Rosa de Francisco mostró imágenes de cómo fue su matrimonio y dejó inesperado mensaje tras dar el ‘sí’

3. Parranda del prófugo Carlos Ramón González termina en investigación disciplinaria

4. Le llegó compañero de lujo a Luis Díaz: Bayern Múnich anunció el regreso de un crack mundial

5. Así cayó en Bogotá la red criminal de extorsión carcelaria más grande del país: operaba desde La Picota y el Buen Pastor

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Paloma ValenciaCentro Democrático

Noticias Destacadas

Verónica Alcocer, primera dama de la Nación, el 7 de junio de 2023, en Bogotá

Verónica Alcocer regresó a Colombia en una operación discreta y tras ser incluida en la lista Clinton

Redacción Semana
Angie Rodríguez y Armando Benedetti desataron un huracán de señalamientos en contra de Carlos Carrillo.

“Salió corriendo”: el ministro Armando Benedetti confirmó que el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, solicitó vacaciones en medio de escándalo

Redacción Semana
El presidente Gustavo Petro encendió la polémica en el más reciente consejo de ministros que se llevó a cabo el miércoles 10 de diciembre.

Gustavo Petro no suelta a un exministro de su gobierno y lanza nuevas críticas en su contra: “Qué forma tan despreciable de malinterpretar”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.