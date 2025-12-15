Confidenciales
El mensaje que Abelardo de la Espriella le envió a María Fernanda Cabal tras derrota en el Centro Democrático
El candidato presidencial se pronunció por la decisión que tomó el partido de Álvaro Uribe sobre Paloma Valencia.
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella reaccionó a la decisión que tomó el Centro Democrático este lunes. Paloma Valencia será la aspirante a la Casa de Nariño, luego de superar en dos estudios a Paola Holguín y a María Fernanda Cabal.
En primer lugar, le envió un mensaje a Paloma Valencia: “Felicitaciones a la doctora Paloma Valencia por su selección como candidata del Centro Democrático, partido con el que comparto íntegramente los mismos valores y principios fundacionales que defienden la institucionalidad, la libertad, el desarrollo y la democracia”.
En segundo lugar, le habló a María Fernanda Cabal en el mismo texto: “A la doctora, un mensaje afectuoso y patriótico. Hay más futuro que pasado, generala. Firme por la patria”.
Cabal anticipó que continuará en la campaña del partido político del expresidente Álvaro Uribe: “Nada se sabe en política porque esto gira. Yo quiero ganar con nuestra candidata, ganar con mi partido, pero vamos a ver qué pasa. A Uribe le molesta que se hable de mecánica política, yo digo, siempre defenderé la consulta, porque el público quiere votar”.