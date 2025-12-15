Confidenciales

El mensaje que Abelardo de la Espriella le envió a María Fernanda Cabal tras derrota en el Centro Democrático

El candidato presidencial se pronunció por la decisión que tomó el partido de Álvaro Uribe sobre Paloma Valencia.

Siga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

16 de diciembre de 2025, 12:58 a. m.