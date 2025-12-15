Paloma Valencia gana en las encuestas internas y se queda con la candidatura presidencial del Centro Democrático

La senadora Paloma Valencia se convierte en la candidata presidencial del Centro Democrático, luego de superar en la consulta interna del partido a sus colegas María Fernanda Cabal y Paola Holguín.

En horas de la mañana de este lunes, antes de conocer la decisión del partido, había publicado en su cuenta de X que se sentía “contenta con cualquier decisión que surja hoy”, y destacó el respaldo ciudadano recibido a lo largo del proceso.

“Mi sentimiento es de gratitud con todos los ciudadanos que me han dado un abrazo, un mensaje de apoyo y los que me han acompañado en el camino”, afirmó, al tiempo que expresó su agradecimiento hacia el expresidente Álvaro Uribe.

La elección de Valencia se materializó después de que la firma chilena Panel Ciudadano, desde el primero de diciembre, iniciara la consulta interna con 2.828 miembros del partido político.

En ese momento, se indicó que la escogencia la harían “militantes activos del partido, donde se encuentran miembros de los comités municipales, departamentales y dirección nacional, así como la totalidad de las credenciales vigentes tales como consejeros municipales de juventud, ediles, concejales, diputados, representantes a la Cámara y senadores”.

Sobre la compañía, el Centro Democrático aclaró: “Panel Ciudadano es una firma experta en este tipo de consultas, utilizando tecnología de última generación a través de aliados estratégicos. Para garantizar la seguridad del proceso, se tendrá una firma independiente experta en ciberseguridad. Este proceso tendrá un sistema que permite la auditoría total y al detalle por parte de los precandidatos”.

Centro Democrático. Imagen de referencia. | Foto: Mario Franco/Colprensa

En esta oportunidad, la selección del candidato presidencial estuvo marcado por múltiples episodios. El senador Miguel Uribe Turbay fue asesinado y en su reemplazo, su padre, Miguel Uribe Londoño, aspiró a la Casa de Nariño. Sin embargo, por serias diferencias con el expresidente Álvaro Uribe y los directivos del partido, fue expulsado de la contienda, y quedaron en la lista de elegibles: Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín.

Valencia se llevó el visto bueno del partido y ahora se pensará en su participación en una eventual consulta en marzo con otros sectores de la derecha. Uribe anticipó que esa coalición podría ser conformada desde Abelardo de la Espriella hasta Sergio Fajardo.

Por ahora, con la candidatura presidencial definida, el Centro Democrático se concentrará en sus listas al Congreso y la elección de marzo: con una cerrada, espera posicionar una gran cantidad de integrantes en el Senado; en la Cámara de Representantes, con apuestas en varias regiones, busca lograr una fuerza en el Legislativo.