Álvaro Uribe insiste en una coalición para las elecciones presidenciales: “Desde Abelardo de la Espriella hasta Sergio Fajardo”

El expresidente Álvaro Uribe se pronunció este martes sobre la situación del Centro Democrático, ratificó que tres mujeres disputarán el aval de su partido para las presidenciales del 2026 e instó a varios sectores políticos a construir una gran coalición para el próximo año, que podría incluir a Abelardo de la Espriella hasta Sergio Fajardo.

Él empezó diciendo que su organización continúa con el proceso interno de escogencia de su “candidata o candidatas” a la Presidencia, y citó los nombres de las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín; es decir, reconfirmó la expulsión de Miguel Uribe Londoño de la carrera por la Casa de Nariño a través de ese partido.

En la misma intervención, Álvaro Uribe reiteró que el Centro Democrático está dispuesto de contribuir a un gran acuerdo para las elecciones presidenciales “que incluya un amplio espectro desde el doctor Abelardo de la Espriella hasta el doctor Sergio Fajardo. Un acuerdo de esa naturaleza. Nosotros estamos dispuestos a aportar”.

Su recomendación es que esa posible coalición, de manera paciente, debe lograr entendimientos sobre asuntos fundamentales que apunten a la seguridad de los colombianos, a la operación eficiente y austera del Estado, al crecimiento de la economía y al bienestar social de todos los ciudadanos.

Él concluyó que la opinión pública debe conocer también las tensiones que tienen los candidatos que se sumen a esta alianza: “Los acuerdos que se logren sobre lo fundamental para consolidar una coalición de esta naturaleza también tendrán que reconocer ante la opinión pública las diferencias entre los diferentes aspirantes”.

Se ha conocido que el expresidente Álvaro Uribe se ha reunido con varios precandidatos presidenciales en el departamento de Antioquia, como Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo y Vicky Dávila. Los dos últimos, por ahora, se han negado a conformar una coalición con el abogado por serias diferencias que los alejan.

“Que Sergio Fajardo esté firme en no hacer parte de una alianza en la que esté Abelardo de la Espriella habla muy bien de Sergio Fajardo. No todo vale para ganar y el próximo Gobierno tiene que ser intachable”, mencionó Dávila en su cuenta de X, luego de conocer la postura del exgobernador de Antioquia.