Miguel Uribe Londoño: SEMANA revela detalles desconocidos sobre cómo el Centro Democrático le puso fin a su precandidatura presidencial

La llamada que, según el Centro Democrático, le hizo el candidato presidencial Abelardo de la Espriella al presidente Álvaro Uribe Vélez, en la que le confirmó que Miguel Uribe Londoño se había comunicado con él y le había informado que renunciaría a su candidatura para terminar en su campaña, fue uno de los tantos sapos que se tuvo que tragar la casa política con el padre de Miguel Uribe Turbay desde finales de agosto de 2025, cuando él anunció su aspiración presidencial tras el fallecimiento de su hijo.

La información que De la Espriella le entregó a Uribe Vélez lo inquietó y lo llevó a poner en conocimiento de las directivas del partido las movidas de Uribe Londoño.

Miguel Uribe Londoño. | Foto: Guillermo Torres/Colprensa/Montaje: SEMANA

Una fuente de alto nivel del Centro Democrático le confirmó a SEMANA que algunos de los integrantes del Comité Consultivo del partido —escogido el sábado 23 de noviembre por el directorio nacional del partido— conocieron el tema.

El Comité Consultivo Ético del Centro Democrático está integrado por varias figuras representativas del partido, entre ellos, el excongresista por los colombianos en el exterior, Juan David Vélez; la líder política Gina Benedetti, el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Felipe García; el abogado Juan Felipe Navarrete, la exdirectora del partido y hoy encargada de los asuntos internacionales de la colectividad, Nubia Stella Martínez, y el exdirector del Centro Democrático en Antioquia, Luis Norberto Guerra. No todos fueron enterados.

Precandidatos Centro Democrático y Álvaro Uribe Vélez. | Foto: SEMANA

Al final, se tomó la decisión este domingo, 30 de noviembre, en horas de la noche y se dio a conocer en la mañana de este lunes. Aunque no es público, Álvaro Uribe pesó en la decisión porque un tema de semejante quilate en el partido no se toma sin su consentimiento.

Desde la mañana de este lunes, varias versiones de prensa ya apuntaban a la inminente renuncia de Uribe Londoño a su aspiración presidencial, pero él lo desmintió. De hecho, SEMANA publicó un artículo periodístico anunciando su retiro de la contienda presidencial y su equipo se comunicó con el medio e informó que la versión no era cierta.

Posteriormente, el Centro Democrático oficializó la noticia.

“El Centro Democrático agradece la franqueza del doctor De la Espriella, y continuará el proceso con las precandidatas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín”, precisó el partido en el comunicado de prensa.

Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial del Centro Democrático. Foto: Guillermo Torres Reina - SEMANA | Foto: Guillermo Torres / Semana

Uribe Londoño no se quedó callado y afirmó: “No renuncio ni me renuncian”, respondió en un video que divulgó a través de sus redes sociales. En la tarde de este lunes, el padre de Miguel Uribe Turbay busca dialogar con el expresidente Álvaro Uribe, pero fuentes del partido le manifestaron a SEMANA que la decisión es casi irreversible.

Y es que lo ocurrido con De la Espriella se sumó a una cadena de inconformidades que existían al interior del partido contra Uribe Londoño, un hombre que —según coincidieron varias fuentes a SEMANA— llegó a dividir, a poner sus condiciones y exigencias.

Además, no asistía a todos los foros programados por Uribe Vélez. De hecho, este domingo no llegó a uno de ellos, pero se excusó. En otras palabras, manejaba su propia agenda.

Uribe Londoño minó la confianza del partido porque la casa política escogió a AtlasIntel para elaborar la encuesta en la que se determinaría el nombre del candidato único a la Presidencia.

Sin embargo, las directivas de la encuestadora llamaron al director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo, y le informaron que algunos integrantes de la campaña de Uribe Londoño los habían contactado para que realizaran un tracking electoral. Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Andrés Guerra se molestaron y el último renunció a su aspiración presidencial.

Como si fuera poco, el abogado y economista se había convertido en una piedra en el zapato para el proceso de selección del candidato único. Mientras el partido buscaba salidas, él lucía incómodo. El jueves pasado, por ejemplo, dijo públicamente que la decisión de contratar a una encuestadora chilena no le fue consultada.