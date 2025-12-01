“No renuncio, ni me renuncian”: Miguel Uribe Londoño responde al Centro Democrático

El Centro Democrático, el partido político que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez, le puso punto final a la candidatura presidencial de Miguel Uribe Londoño, padre del exsenador Miguel Uribe Turbay.

Así lo confirmó la propia casa política en un comunicado de prensa que se hizo público en la mañana de este lunes, primero de diciembre, en el que aparece mencionado el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella.

“El doctor Abelardo de la Espriella acaba de informar al expresidente Álvaro Uribe que ayer el doctor Miguel Uribe Londoño lo llamó a expresarle que renunciaba al Centro Democrático para apoyar al doctor De la Espriella. El expresidente Álvaro Uribe le agradeció la transparencia a De la Espriella y le dijo que procediera como a bien lo tuviera”, se lee en el comunicado.

Por esa razón, Uribe Londoño respondió a esa decisión de la colectividad y aseguró que no saldrá de la contienda.

“Desmiento categóricamente que he renunciado al Centro Democrático y al proceso interno de la escogencia del candidato de nuestro partido. Nadie, absolutamente nadie puede decir que yo he dicho eso”, dijo Uribe Londoño.

"No renuncio, ni me renuncian": Miguel Uribe Londoño responde a la decisión del Centro Democrático de dejarlo por fuera de la contienda en ese partido.

Uribe Londoño pidió al Centro Democrático corregir la información que proporcionó por redes sociales ya que, según él, sigue en la aspiración presidencial.

“He conversado con múltiples factores políticos en aras de construir la unidad nacional que necesita Colombia. Es inaceptable que se me excluya de un proceso del cual soy parte, por versiones de prensa o de llamadas telefónicas”.

Por esa razón, asegura que su candidatura sigue en firme y que “no renuncio ni me renuncian”.

En la noche del sábado 29 de noviembre, el expresidente Álvaro Uribe Vélez recibió un mensaje de Uribe Londoño que, en síntesis, le decía que estaba por tomar una decisión muy seria con su familia, que se excusaba de participar en el foro de precandidatos del Centro Democrático del domingo y que le pedía una reunión de diez minutos el lunes, precisó el partido político.

“En la noche del domingo, el expresidente Álvaro Uribe le comunicó al doctor Uribe Londoño que por problemas personales no podía atender la reunión solicitada y que cualquier tema la atendería por mensajes”.

Y en la mañana de este lunes, Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, habló con Uribe Londoño, quien le anticipó que le enviaría unas preguntas a WhatsApp.

En ese orden de ideas, “al agradecer la franqueza del doctor De la Espriella, el Centro Democrático continuará el proceso con las precandidatas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín”, concluyó el partido político.

SEMANA publicó en la mañana de este lunes la versión que apuntaba a que Uribe Londoño iba a adherirse a Abelardo de la Espriella. No obstante, su equipo se comunicó con este medio para negarlo.

Miguel Uribe Londoño se había convertido en un dolor de cabeza para el Centro Democrático. No atendía llamados, no asistía a todos los foros programados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y en la colectividad lo veían como una rueda suelta.