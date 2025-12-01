El Centro Democrático retira la candidatura de Miguel Uribe Londoño. Como lo anticipó SEMANA, Abelardo de la Espriella es el motivo

El Centro Democrático, el partido político que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez, le puso punto final a la candidatura presidencial de Miguel Uribe Londoño, padre del exsenador Miguel Uribe Turbay.

Así lo confirmó la propia casa política en un comunicado de prensa que se hizo público en la mañana de este lunes, 1.º de diciembre, en el que aparece mencionado el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella.

“El doctor Abelardo de la Espriella acaba de informar al expresidente Álvaro Uribe que ayer el doctor Miguel Uribe Londoño lo llamó a expresarle que renunciaba al Centro Democrático para apoyar al doctor De la Espriella. El expresidente Álvaro Uribe le agradeció la transparencia a De la Espriella y le dijo que procediera como a bien lo tuviera”, se lee en el comunicado.

En la noche del sábado 29 de noviembre, el expresidente Álvaro Uribe Vélez recibió un mensaje de Uribe Londoño que, en síntesis, le decía que estaba por tomar una decisión muy seria con su familia, que se excusaba de participar en el foro de precandidatos del Centro Democrático del domingo y que le pedía una reunión de diez minutos el lunes, precisó el partido político.

“En la noche del domingo, el expresidente Álvaro Uribe le comunicó al doctor Uribe Londoño que, por problemas personales, no podía atender la reunión solicitada y que cualquier tema la atendería por mensajes”.

Uribe Londoño y Centro Democrático. | Foto: Guillermo Torres/Colprensa/Montaje: SEMANA

Y en la mañana de este lunes, Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, habló con Uribe Londoño, quien le anticipó que le enviaría unas preguntas por WhatsApp.

En ese orden de ideas, “al agradecer la franqueza del doctor De la Espriella, el Centro Democrático continuará el proceso con las precandidatas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín”, concluyó el partido político.

De esa forma, la candidatura de Uribe Londoño, que no alcanzó los tres meses y que surgió tras la muerte de su hijo, se da por terminada.

Precandidato presidencial Miguel Uribe en Cali. | Foto: Prensa Miguel Uribe Londoño

SEMANA publicó en la mañana de este lunes la versión que apuntaba a que Uribe Londoño iba a adherirse a Abelardo de la Espriella. No obstante, su equipo se comunicó con este medio para negarlo.

Miguel Uribe Londoño se había convertido en un dolor de cabeza para el Centro Democrático. No atendía llamados, no asistía a todos los foros programados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y en la colectividad lo veían como una rueda suelta.

El economista y abogado, quien milita en el Centro Democrático desde hace varios años, mostró el jueves pasado su inconformismo con el método de selección del candidato único que había implementado el partido: una encuesta al interior del uribismo con una firma chilena.

De hecho, en sus redes sociales precisó que él no había sido consultado y anunció un encuentro con el expresidente Uribe para hablar del tema.

Miguel Uribe Londoño (izquierda). | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“He leído el comunicado que ha difundido el partido sobre el inicio del día de hoy de un proceso de encuesta digital, sondeo en el que, aclaro, no fui consultado en cuanto al cuestionario ni a la metodología planteada. No es mi intención fomentar un debate público sobre este tema, pues el país tiene problemas más importantes sobre los cuales discutir. Con el respeto de siempre, procederé a formular en privado las observaciones que tengo sobre este tema a las autoridades del partido y, oportunamente, comunicaré a la opinión pública nuestra posición”, expresó en sus redes sociales.

Como si fuera poco, la confianza entre los demás precandidatos uribistas y Uribe Londoño estaba minada.

Inicialmente, el Centro Democrático había contemplado que la firma AtlasIntel elaboraría una encuesta para determinar quién sería su candidato presidencial, pero dicha encuestadora le reveló al partido que integrantes del equipo político del abogado y economista los habían contactado.

“La confianza se perdió”, le dijo a SEMANA Andrés Guerra, quien renunció a su precandidatura.

“No renuncio, ni me renuncian”

Uribe Londoño respondió al Centro Democrático y aseguró que no saldrá de la contienda.

“Desmiento categóricamente que he renunciado al Centro Democrático y al proceso interno de la escogencia del candidato de nuestro partido. Nadie, absolutamente nadie puede decir que yo he dicho eso”, dijo Uribe Londoño.

Uribe Londoño pidió a la colectividad corregir la información que proporcionó por redes sociales, ya que, según él, sigue en la aspiración presidencial.

“He conversado con múltiples factores políticos en aras de construir la unidad nacional que necesita Colombia. Es inaceptable que se me excluya de un proceso del cual soy parte, por versiones de prensa o de llamadas telefónicas”.

Por esa razón, asegura que su candidatura sigue en firme y que “no renuncio ni me renuncian”.