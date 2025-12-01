Miguel Uribe Londoño niega renuncia y que se vaya a sumar a la precandidatura de Abelardo de la Espriella

El precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño, del Centro Democrático, negó que vaya renunciar a su aspiración y adherirse al también precandidato Abelardo de la Espriella.

“No es cierto, sigo firme”, le dijo Uribe Londoño a SEMANA, al negar las versiones que circularon en las últimas horas.

Uribe Londoño ha mostrado su molestia con lo que ha sido el proceso de su partido para escoger al candidato único a la Presidencia y, públicamente, ha planteado sus reparos frente a la metodología acordada.

En un mensaje en su cuenta de X, dijo: “No fui consultado en cuanto al cuestionario ni a la metodología planteada”.