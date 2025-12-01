Suscribirse

Confidenciales

Miguel Uribe Londoño niega renuncia y que se vaya a sumar a la precandidatura de Abelardo de la Espriella

El precandidato del Centro Democrático le dijo a SEMANA que no se va a adherir a De la Espriella.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 4:05 p. m.
-
Miguel Uribe Londoño. | Foto: Guillermo Torres / Semana

El precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño, del Centro Democrático, negó que vaya renunciar a su aspiración y adherirse al también precandidato Abelardo de la Espriella.

“No es cierto, sigo firme”, le dijo Uribe Londoño a SEMANA, al negar las versiones que circularon en las últimas horas.

Uribe Londoño ha mostrado su molestia con lo que ha sido el proceso de su partido para escoger al candidato único a la Presidencia y, públicamente, ha planteado sus reparos frente a la metodología acordada.

En un mensaje en su cuenta de X, dijo: “No fui consultado en cuanto al cuestionario ni a la metodología planteada”.

El Centro Democrático anunció que la firma chilena Cadem, a través de un partner en Colombia, liderará una encuesta digital y los resultados se conocerán a mediados de diciembre.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Sorteo del Mundial 2026: la primera selección que no enviará delegación a Washington y protesta por “las decisiones tomadas”

2. La TSA confirma nueva tarifa para los viajeros que no tengan estos documentos al momento de pasar por controles de aeropuertos

3. Robo de película: delincuentes amordazan a vigilante y roban millonaria suma de dinero de un cajero automático

4. ¿A qué hora es Medellín vs. América por Liga BetPlay?: Partido clave dejaría encaminado al finalista del grupo A

5. Personería de Medellín lanza alerta por crisis en la atención de usuarios de la Nueva EPS

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Miguel Uribe LondoñoAbelardo de la Espriella

Noticias Destacadas

Abelardo de la Espriella y Mauricio Gómez Amín.

Mauricio Gómez Amín renunció a su precandidatura presidencial para apoyar a Abelardo de la Espriella

Redacción Semana
-

Miguel Uribe Londoño niega renuncia y que se vaya a sumar a la precandidatura de Abelardo de la Espriella

Redacción Semana
Jaime Alberto Cabal,presidente de Fenalco.

“Petro y Benedetti irrespetaron la mesa de concertación del salario mínimo”: el argumento de Fenalco para no participar

Redacción Economía

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.