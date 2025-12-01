Suscribirse

Miguel Uribe Londoño estaría pensando en renunciar a su precandidatura en el Centro Democrático y apoyar a Abelardo de la Espriella

El precandidato presidencial ha mostrado su molestia por la forma en que el partido decidió escoger a su candidato único para las elecciones de 2026.

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 2:51 p. m.
Miguel Uribe Londoño
Miguel Uribe Londoño | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño estaría evaluando renunciar a su precandidatura presidencial por el Centro Democrático y apoyar al también precandidato Abelardo de la Espriella, según conoció SEMANA.

Uribe Londoño, en los últimos días, ha expresado su malestar con el Centro Democrático y la forma en que se acordó la elección del candidato único de ese partido de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

De hecho, negó haber sido consultado sobre el cuestionario y la metodología del sondeo que el partido inició para definir su candidato y que se mediría en una consulta de la derecha en marzo próximo. El partido anunció que la firma chilena CADEM, a través de un partner en Colombia, liderará una encuesta digital y que los resultados se conocerán a mediados de diciembre.

Uribe publicó en su cuenta de X un mensaje: “No fui consultado en cuanto al cuestionario ni a la metodología planteada”.

Uribe Londoño ha buscado una reunión con Álvaro Uribe, pero dicha cita no se ha podido concretar por cuestiones de agenda del expresidente.

