Miguel Uribe Londoño estaría pensando en renunciar a su precandidatura en el Centro Democrático y apoyar a Abelardo de la Espriella

El precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño estaría evaluando renunciar a su precandidatura presidencial por el Centro Democrático y apoyar al también precandidato Abelardo de la Espriella, según conoció SEMANA.

Uribe Londoño, en los últimos días, ha expresado su malestar con el Centro Democrático y la forma en que se acordó la elección del candidato único de ese partido de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

De hecho, negó haber sido consultado sobre el cuestionario y la metodología del sondeo que el partido inició para definir su candidato y que se mediría en una consulta de la derecha en marzo próximo. El partido anunció que la firma chilena CADEM, a través de un partner en Colombia, liderará una encuesta digital y que los resultados se conocerán a mediados de diciembre.

Uribe publicó en su cuenta de X un mensaje: “No fui consultado en cuanto al cuestionario ni a la metodología planteada”.