Confidenciales
Miguel Uribe Londoño estaría pensando en renunciar a su precandidatura en el Centro Democrático y apoyar a Abelardo de la Espriella
El precandidato presidencial ha mostrado su molestia por la forma en que el partido decidió escoger a su candidato único para las elecciones de 2026.
Siga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber
El precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño estaría evaluando renunciar a su precandidatura presidencial por el Centro Democrático y apoyar al también precandidato Abelardo de la Espriella, según conoció SEMANA.
Uribe Londoño, en los últimos días, ha expresado su malestar con el Centro Democrático y la forma en que se acordó la elección del candidato único de ese partido de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
De hecho, negó haber sido consultado sobre el cuestionario y la metodología del sondeo que el partido inició para definir su candidato y que se mediría en una consulta de la derecha en marzo próximo. El partido anunció que la firma chilena CADEM, a través de un partner en Colombia, liderará una encuesta digital y que los resultados se conocerán a mediados de diciembre.
Uribe publicó en su cuenta de X un mensaje: “No fui consultado en cuanto al cuestionario ni a la metodología planteada”.
Uribe Londoño ha buscado una reunión con Álvaro Uribe, pero dicha cita no se ha podido concretar por cuestiones de agenda del expresidente.