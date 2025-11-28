Suscribirse

Política

Vicky Dávila aplaude a Sergio Fajardo por rechazar una alianza con Abelardo de la Espriella

La precandidata fue más allá y expresó: “No todo vale”.

Redacción Semana
29 de noviembre de 2025, 1:14 a. m.
Vicky Dávila y Sergio Fajardo
Vicky Dávila y Sergio Fajardo | Foto: Semana

Este viernes 28 de noviembre, se conoció un mensaje de la precandidata a la presidencia, Vicky Dávila, en medio de las posibles alianzas de cara a las elecciones de 2026.

A través de su cuenta personal de X, Dávila expresó: “Que Sergio Fajardo esté firme en no hacer parte de una alianza en la que esté Abelardo de la Espriella habla muy bien de Sergio Fajardo.No todo vale para ganar y el próximo Gobierno tiene que ser intachable”.

Esa postura de Fajardo frente a de la Espriella la dio a conocer el también precandidato presidencial Mauricio Gómez Amín, quien afirmó que al exalcalde de Medellín no le sonó la idea de sumarse a una coalición en la que esté el candidato Abelardo de la Espriella.

Además, Gómez Amín conversó con Fajardo sobre esa propuesta que vienen buscando varios precandidatos para decantar el catálogo de decenas de aspirantes a la Presidencia.

“En esa búsqueda, me reuní con Sergio Fajardo con la expectativa de avanzar hacia esa unidad. No hubo eco”, anotó Mauricio Gómez Amín.

