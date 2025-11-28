Suscribirse

Confidenciales

Mauricio Gómez Amín revela que “no hubo eco” en Sergio Fajardo para que formara parte de coalición con Abelardo de la Espriella

El senador del Partido Liberal pidió que se conforme una alianza “sin egos” para las elecciones de 2026.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
28 de noviembre de 2025, 6:09 p. m.
Precandidatos a la Presidencia Sergio Fajardo y Mauricio Gómez Amín.
Precandidatos a la Presidencia Sergio Fajardo y Mauricio Gómez Amín. | Foto: Cortesía API

El senador y precandidato presidencial Mauricio Gómez Amín aseguró que al también precandidato Sergio Fajardo no le sonó la idea de sumarse a una coalición en la que esté el candidato Abelardo de la Espriella.

Gómez conversó con Fajardo sobre esa propuesta que vienen buscando varios de los que buscan llegar a la Casa de Nariño, iniciativa que tiene el objetivo de decantar el catálogo de decenas de aspirantes a la Presidencia que, por lo pronto, siguen dentro de la carrera para las elecciones de 2026.

Contexto: Juan Daniel Oviedo ya tiene fecha para entregar sus firmas ante la Registraduría

“En esa búsqueda, me reuní con Sergio Fajardo con la expectativa de avanzar hacia esa unidad. No hubo eco”, aseguró el senador Gómez tras el encuentro que sostuvo con ese líder político de centro.

El congresista afirma que su bandera ha sido buscar la unidad para no correr el riesgo de “perder a Colombia en manos de quienes la están destruyendo”, un objetivo que ha suscitado conversaciones entre diferentes bandos políticos para explorar la idea de conformar un bloque que le haga frente al candidato del presidente Gustavo Petro.

Contexto: Centro Democrático definió cómo elegirá a sus candidatos para la consulta presidencial de marzo

“Hoy reafirmo mi propósito: necesitamos reconstruir a Colombia ya y solo lo haremos desde la unidad, sin egos ni cálculos personales, poniendo primero a Colombia”, concluyó el precandidato liberal tras su encuentro con Fajardo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Mhoni Vidente reveló las predicciones para los 12 signos, este 29 y 30 de noviembre; vienen sorpresas en el fin de mes

2. FDA lanza alerta: estos 19 utensilios de cocina pueden contaminar alimentos con plomo

3. Embajada China entrega reveladores detalles sobre empresario que se habría reunido con disidencias de Calarcá

4. Joven universitaria de 19 años fue deportada mientras se dirigía a visitar a su familia en Texas durante el Día de Acción de Gracias

5. Ola de despidos masivos sacude a Estados Unidos: miles de trabajadores perderán su empleo antes de 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Mauricio Gómez AmínSergio FajardoElecciones 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.