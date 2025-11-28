Mauricio Gómez Amín revela que “no hubo eco” en Sergio Fajardo para que formara parte de coalición con Abelardo de la Espriella

El senador y precandidato presidencial Mauricio Gómez Amín aseguró que al también precandidato Sergio Fajardo no le sonó la idea de sumarse a una coalición en la que esté el candidato Abelardo de la Espriella.

Gómez conversó con Fajardo sobre esa propuesta que vienen buscando varios de los que buscan llegar a la Casa de Nariño, iniciativa que tiene el objetivo de decantar el catálogo de decenas de aspirantes a la Presidencia que, por lo pronto, siguen dentro de la carrera para las elecciones de 2026.

“En esa búsqueda, me reuní con Sergio Fajardo con la expectativa de avanzar hacia esa unidad. No hubo eco”, aseguró el senador Gómez tras el encuentro que sostuvo con ese líder político de centro.

El congresista afirma que su bandera ha sido buscar la unidad para no correr el riesgo de “perder a Colombia en manos de quienes la están destruyendo”, un objetivo que ha suscitado conversaciones entre diferentes bandos políticos para explorar la idea de conformar un bloque que le haga frente al candidato del presidente Gustavo Petro.