Juan Daniel Oviedo ya tiene fecha para entregar sus firmas ante la Registraduría

El precandidato presentará listas de candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes por Bogotá.

Redacción Semana
28 de noviembre de 2025, 1:51 p. m.
El Debate, Yesid Lancheros director de Semana, entrevista a Juan Daniel Oviedo precandidato presidencial.
Precandidato a la Presidencia Juan Daniel Oviedo. | Foto: Samantha Chavez

El precandidato a la Presidencia, Juan Daniel Oviedo, hará tres entregas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil con las que busca avalar su candidatura a las elecciones de 2026.

El aspirante a la Casa de Nariño confirmó que esas entregas corresponden a sus listas al Congreso de la República y las firmas que recogió para impulsar su campaña para los próximo comicios, en los que se elegirá al sucesor del presidente Gustavo Petro.

La primera entrega será el 3 de diciembre, día en el que formalizará su lista de candidatos a la Cámara por Bogotá con el movimiento Con Toda por Bogotá para la que recogió cerca de 100 mil firmas.

Contexto: Carolina Arbeláez será cabeza de lista de coalición de centro y derecha para llegar a la Cámara por Bogotá

Ese catálogo de candidatos estará encabezado por Paula Moreno y tiene una amplia participación de liderazgos jóvenes. Ese mismo día oficializará la lista al Senado que también estará encabezada por una mujer.

Entre tanto, la entrega de las firmas con las que Oviedo busca avalar su candidatura a la presidencia será el martes 16 de diciembre, a las 2 d la tarde. Oviedo confirmó que los tres eventos contarán con la participación de los 22 consejeros de la juventud que fueron elegidos por el movimiento Con Toda Por Bogotá.

