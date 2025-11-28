Juan Daniel Oviedo ya tiene fecha para entregar sus firmas ante la Registraduría

El precandidato a la Presidencia, Juan Daniel Oviedo, hará tres entregas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil con las que busca avalar su candidatura a las elecciones de 2026.

El aspirante a la Casa de Nariño confirmó que esas entregas corresponden a sus listas al Congreso de la República y las firmas que recogió para impulsar su campaña para los próximo comicios, en los que se elegirá al sucesor del presidente Gustavo Petro.

La primera entrega será el 3 de diciembre, día en el que formalizará su lista de candidatos a la Cámara por Bogotá con el movimiento Con Toda por Bogotá para la que recogió cerca de 100 mil firmas.

Ese catálogo de candidatos estará encabezado por Paula Moreno y tiene una amplia participación de liderazgos jóvenes. Ese mismo día oficializará la lista al Senado que también estará encabezada por una mujer.