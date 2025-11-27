Suscribirse

Carolina Arbeláez será cabeza de lista de coalición de centro y derecha para llegar a la Cámara por Bogotá

Esta sería una de las coaliciones más fuertes de la capital.

Redacción Confidenciales
28 de noviembre de 2025, 1:24 a. m.
Carolina Arbeláez liderará a la oposición en caso de que el Gobierno radique el proyecto.
Carolina Arbeláez, representante a la Cámara. | Foto: guillermo torres

Cambio Radical, Coalición ALMA, Partido Oxígeno y Partido de la U anunciaron una histórica alianza para la Cámara de Representantes por Bogotá que será encabezada por Carolina Arbeláez.

“Siete fuerzas políticas se unen en una sola lista abierta para rescatar Bogotá, defender a las familias y proyectar la ciudad hacia sus 500 años. Esta unión suma experiencia y visiones para defender a las familias, proteger a los niños y recuperar la seguridad en la capital”, dice el comunicado conjunto.

La representante a la Cámara, Carolina Arbeláez, agradeció a cada una de las partes “por la confianza para encabezar la lista de esta gran coalición de centro y derecha para llegar a la Cámara por Bogotá”, dijo.

Esta sería una de las coaliciones más fuertes de Bogotá que ahora estará en manos de Arbeláez, quien se ha destacado por su buen trabajo legislativo en estos últimos años.

“Tenemos un propósito común, superar la polarización y avanzar con propuestas para defender el progreso, la seguridad y la tranquilidad de las familias bogotanas. Esto apenas comienza. Vamos a ser una gran #FuerzaBogotá”.

