Confidenciales
Carolina Arbeláez será cabeza de lista de coalición de centro y derecha para llegar a la Cámara por Bogotá
Esta sería una de las coaliciones más fuertes de la capital.
Cambio Radical, Coalición ALMA, Partido Oxígeno y Partido de la U anunciaron una histórica alianza para la Cámara de Representantes por Bogotá que será encabezada por Carolina Arbeláez.
“Siete fuerzas políticas se unen en una sola lista abierta para rescatar Bogotá, defender a las familias y proyectar la ciudad hacia sus 500 años. Esta unión suma experiencia y visiones para defender a las familias, proteger a los niños y recuperar la seguridad en la capital”, dice el comunicado conjunto.
La representante a la Cámara, Carolina Arbeláez, agradeció a cada una de las partes “por la confianza para encabezar la lista de esta gran coalición de centro y derecha para llegar a la Cámara por Bogotá”, dijo.
“Tenemos un propósito común, superar la polarización y avanzar con propuestas para defender el progreso, la seguridad y la tranquilidad de las familias bogotanas. Esto apenas comienza. Vamos a ser una gran #FuerzaBogotá”.
Quiero agradecer a mi partido @PCambioRadical a @German_Vargas, a los amigos de la coalición ALMA en cabeza de @Arias_Ricardo, al @partidooxigeno, a @IBetancourtCol y @partidodelaucol por la confianza para encabezar la lista de esta gran coalición de centro y derecha para llegar… pic.twitter.com/pNuIXp8gWW— Carolina Arbeláez (@kroarbelaez) November 28, 2025