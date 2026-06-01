El llamado de Carolina Arbeláez tras lo dicho por Iván Cepeda respecto a que no ha encontrado irregularidades electorales

Julio César Triana y Carolina Arbeláez, representantes a la Cámara por Cambio Radical, hablaron con SEMANA. Lo hicieron con motivo del resultado de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, que dieron como ganador al abogado Abelardo de la Espriella y otorgó el segundo lugar al senador Iván Cepeda Castro. Ambos irán a una contienda definitiva el 21 de junio de 2026.

En el marco de la entrevista, los congresistas fueron consultados por las declaraciones del senador Iván Cepeda, este primero de junio, asegurando que por ahora no ha encontrado evidencia alguna de anomalías dentro de los comicios.

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“Lo que ha cambiado de la noche de ayer al día de hoy es que nuestro aparato o nuestro dispositivo que anunciamos de control de resultados, de observación de resultados, de verificación de resultados, ha estado trabajando intensamente en esta noche. Hemos procedido a hacer las verificaciones necesarias y hasta ahora, lo tengo que decir porque en esto soy, lo dije ayer y lo repito hoy, una persona seria y transparente, no hemos encontrado en este momento del desarrollo de esa labor evidencia sobre hechos que sean pues, digamos, de una dimensión o de una profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades”, aseguró el senador Iván Cepeda.

Sobre el particular, Triana señaló: “Es que, entre otras cosas, el que debería hablar de los resultados es el candidato, no el presidente. El presidente de la República lo que debería es darle garantías a todos los aspirantes, y él aquí ha obrado desde el día 1 como un jefe político, como un actor, o cómo olvidar que ha sido el único en Colombia en mostrar su voto para manipular, por supuesto, a los colombianos. Eso no había pasado”.

El presidente, Gustavo Petro, ejerciendo su derecho al voto, este 31 de mayo de 2026, en Bogotá Foto: Ovidio González - Presidencia de la República

"El presidente Petro ha mostrado profundo irrespeto por la organización electoral, por las normas prohibitivas a los servidores públicos. Él ha olvidado una cosa, el presidente ha olvidado que él es el servidor público más importante de Colombia y que, por ende, debería ser el servidor público que dé ejemplo en todo el territorio nacional de su conducta y el ejemplo que da es el de transgredir la norma, el de violentar las leyes y el de ser un activista político", agregó el representante de Cambio Radical.

“El presidente Petro, como quedó con las 150 delegaciones internacionales que vinieron aquí a Colombia, que estuvieron en Colombia verificando con los observadores internacionales y nacionales, que son alrededor de 16.000. Lo que tenemos que ver es que él no solamente aquí ha incurrido contra nosotros, los colombianos, sino también contra los internacionales, los observadores. Le ha faltado el respeto a estas personas que han hecho un riguroso seguimiento al preconteo y al sistema electoral y al desarrollo de las elecciones en Colombia”, aseveró sobre el particular.

A su turno, la congresista Carolina Arbeláez señaló que Iván Cepeda está dando marcha atrás al darse cuenta de su error, al tiempo que consideró que Colombia debe rodear a las instituciones y no permitir que los mantos de duda de Cepeda y del presidente, Gustavo Petro, tengan algún eco.

“Creo que Iván Cepeda entendió rápidamente que se estaba equivocando al irse y amenazar, digamos, como todo el proceso electoral y a desconocer las instituciones porque no les gustaba el resultado. Y yo creo que entendió rápidamente que esto estaba generando un pánico en medio de los ciudadanos, una desconfianza ciudadana que lo que estaba transmitiendo pues era su interés de querer aferrarse al poder. Entonces, pues es ahí están, ahí lo tienen, no hay pruebas, no hay ninguna prueba y cualquier cualquier duda debe tramitarse por los canales institucionales”, aseguró la representante.

“Si existen dudas, reclamaciones o irregularidades, porque en democracia todos los ciudadanos tenemos derecho a vigilar, reclamar y exigir transparencia, por supuesto que sí, más si es un candidato, se tiene que tramitar a través de las autoridades competentes para poder resolverlas. Las diferencias, además, también se deben tramitar con pruebas. No puede ser la irresponsabilidad de un presidente de la República que salga a decir, a desconocer las elecciones, a desconocer los resultados sin ninguna prueba. Entonces, no es a través de la presión política o la descalificación permanente por las instituciones, como pues debe actuar un presidente de la República”, agregó.

“Entonces, aquí yo creo que lo que se necesita es que los colombianos entiendan que hay que rodear las instituciones, que hay que respetarlas y que no hay ningún dirigente que pueda estar por encima de ellas y que tanta polarización y tanta desconfianza pues genera esa estabilidad y pues cierta cierta, digamos, incertidumbre por parte de los ciudadanos", aseveró la congresista.

“Entonces, por ahora rodear las instituciones, hoy más que nunca las debemos rodear, a los jueces, a los organismos de control, a todas las entidades encargadas de garantizar la transparencia del proceso, pues la democracia se fortalece precisamente así. La última palabra la tienen los ciudadanos que se manifestaron contundentemente en las urnas”, puntualizó.