Páramo de Santurbán: los anuncios de Irene Vélez, a días de dejar el cargo, y de Fabio Arjona, a días de asumirlo, tras las imágenes reveladas

Irene Vélez

La ministra de Ambiente saliente, Irene Vélez, anunció una resolución “innovadora” para el Páramo de Santurbán. Esto, en medio de la controversia porque Vanguardia, de Bucaramanga, difundió imágenes de cómo sí se está haciendo minería allí a pesar de que está prohibido por ley.

“Presentamos a la ciudadanía la Resolución 863 del año 2026. Mediante esta resolución adoptamos una metodología absolutamente innovadora que permite la delimitación progresiva en los páramos, sin reducir bajo ninguna manera estándares de integralidad ni términos de la gobernanza, ambos incluidos en la Sentencia T 361 del año 2017″, aseguró la ministra Irene Vélez.

“Además, hoy estamos publicando tres proyectos de resolución que en su conjunto buscan proteger tanto el Páramo como el sistema hídrico del macizo montañoso de Santurbán. Quiero hacer una precisión. Con estos instrumentos normativos no estamos desconociendo la realidad de la minería tradicional de arraigo comunitario en este territorio, ni los procesos de formalización que ya se encuentran en curso", agregó la saliente jefa de la cartera de Ambiente.

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“Por el contrario, claramente estamos diferenciando las situaciones jurídicamente consolidadas, los procesos de formalización en curso y la minería de pequeña escala. La mayor responsabilidad que tenemos como Estado es proteger el agua. Cuidar esta estrella hídrica de Santurbán significa cuidar un ecosistema estratégico del que depende el abastecimiento de cerca de 2,5 millones de habitantes entre Santander y Norte de Santander. Como debe ser claro para la ciudadanía, proteger el agua no es una discusión entre izquierdas y derechas. El agua es de todos y de ella depende la vida", agregó Vélez.

“Por eso es también nuestro deber legal desde este Ministerio proteger el recurso hídrico. El primer proyecto se refiere entonces a la resolución progresiva que corresponde directamente al cumplimiento de la Sentencia T 361 del año 2017. Han pasado cerca de 8 años desde que la Corte ordenó una nueva delimitación participativa de este páramo y por ello hoy proponemos delimitar 29.199 hectáreas que corresponden a 19 municipios en el área de páramo. También se incorporan nueve municipios que son beneficiarios del agua para fortalecer de esta manera la coordinación y la protección de las fuentes hídricas", explicó la ministra.

“El segundo instrumento normativo que estamos proponiendo para discusión se refiere a una nueva reserva definitiva de 1500 hectáreas en la quebrada La Baja, municipio de California. Los estudios que ha desarrollado el Servicio Geológico Colombiano, el Ideam y otras entidades científicas sobre el páramo, el bosque altoandino y las aguas tanto superficiales como subterráneas, nos indican que este es un solo sistema hídrico. Por eso, cualquier actividad lo va a afectar en su integralidad. Esta evidencia que es científica sustenta hoy una protección definitiva para evitar que haya nuevas presiones sobre este territorio que es estratégico para el agua tanto de Santander como de Norte de Santander", aseveró la ministra Irene Vélez.

“Y finalmente el tercer proyecto de resolución se refiere a la reserva temporal que fuese adoptada en el año 2025 sobre el costado occidental del macizo y proponemos en este caso actualizar su área de manera que estamos incorporando 88 hectáreas adicionales que corresponden a trámites mineros que se han terminado o se han rechazado recientemente y además estamos expandiendo la vigencia hasta marzo de 2029 y con esta prórroga lo que estamos buscando es que se puedan seguir desarrollando los estudios que han sido eh previstos y requeridos y mientras tanto se pueda seguir conservando este ecosistema en torno al páramo y de esta manera garantizar su integralidad", explicó.

“En el área de páramo es prohibido hacer minería. Y en las reservas que quedarían declaradas, será posible que la minería de pequeña escala y la formalización continúe en su proceso. Sin embargo, se reconoce que en este caso no vamos a otorgar ni nuevos títulos, ni nuevas concesiones, ni nuevas licencias para aquella minería que es de mediana y de gran escala por la afectación que tendría en el ecosistema y en el sistema hídrico regional. Sobre la minería desarrollada con actores armados es un asunto que debe ser tratado por las autoridades competentes de acuerdo a las funciones de ley, particularmente el Código de Minas. Esto quiere decir que las alcaldías municipales son las primeras responsables de controlar la minería ilegal y cerrar aquellos frentes mineros que se consideren que no corresponden a la minería que tiene arraigo tradicional. Y además, cuando no puedan hacerlo por sus propios medios y recursos institucionales, tendrán que pedir apoyo a el Ministerio de Defensa", agregó la ministra Irene Vélez.

“En este sentido, estas dos autoridades sabemos que conocen de la situación regional y será quienes tengan que responder frente a los desafíos que seguimos viviendo en este territorio. Invitamos a toda la ciudadanía a reconocer, conocer y expresarse frente a estos proyectos, reconociendo a su vez que Santurbán es compromiso de todos, así como el agua debe beneficiarnos a todos y a todas”, puntualizó.

Fabio Arjona

El ministro entrante de Ambiente, Fabio Arjona, se refirió a las imágenes reveladas sobre actividad minera en el Páramo de Santurbán, al igual que dio cuenta de qué contempla el Gobierno con el mismo en el nuevo gobierno.

“Bueno, uno de los temas que me tocó liderar en su momento, por allá en el año 2012, 2014, no recuerdo muy bien la fecha, como Conservación Internacional fue ayudar a delimitar lo que sería un área protegida regional en Santurbán. Entonces conozco el páramo y sé de la belleza que es. Esto forma parte también de este discurso tergiversado. Ahora mismo hay una acción febril para adelantar en una semana lo que no se hizo en cuatro años con respecto a una delimitación, violando todos los condicionantes que puso la Corte, que seguramente lo van a sacar, pero se va a caer. Ahora bien, en ese territorio de Santurbán hay un municipio que se llama California. Y no es por lo plano, la pendiente es como 30 grados, en promedio. Y otro municipio que se llama Betas. Desde la colonia hay aprovechamiento de oro en ese territorio. Y existe una actividad de de minería, alguna se ha formalizado, pero de minería ilegal en muchos casos, que a veces la minería ilegal tiene una connotación de o formalizarse o volverse criminal. Y de alguna forma algunas veces la minería ilegal es como los vendedores ambulantes, que son ilegales, pero socialmente permitidos", anotó.

“Entonces, digamos, ahí en Santurbán y también dentro del orden jurídico del país se otorgó un título minero en principio a una firma canadiense que, entre otras, tenía unos estándares muy interesantes porque estaba financiado por el IFC, que se llamaba Ecooro, después pasó a una empresa de Eike Batista, que era más especulativa que no sé qué y tenía plata de los árabes, los árabes Eike Batista quebró, los árabes asumieron el proyecto, los árabes no no tenían ninguna posibilidad de trabajar en Colombia porque no conocían cómo funciona el tema y hoy lo tiene otra empresa ese título también, lo que se ha vuelto una tremenda mentira es que oro o agua, ese ha sido del discurso", agregó el ministro entrante.

“Primero que todo, yo lo dije en Vanguardia, inventaron una nueva rama de la ciencia, que es pues ahí la hidrología, acá se inventó la hidrología política y la geología política, contradiciendo todo, diciendo inclusive, diciendo es decir, donde el agua casi que corre para arriba, donde las cuencas que abastecen Bucaramanga no son las mismas aunque están en el macizo. En fin, se ha tergiversado una serie de mentiras que han sido aún patrocinadas por este Gobierno y se ha paralizado todo”, agregó.

“Ahora no sabemos cuál era la situación de Santurbán. Lo que publicó el periódico Vanguardia, esas bocaminas a 3.500 metros de altura de minería criminal existen desde hace rato y no se ha hecho nada por controlarla. La minería criminal conjuntamente con los cultivos de coca o de cultivos ilícitos en Colombia y la minería criminal en América Latina es el principal problema de deterioro ambiental. Y gran parte de ese tema, en Remedios, Antioquia, ocurrió una asonada también de alguna manera fomentada por la criminalidad minera. Y una de las formas de controlar la minería criminal es con la formalización. Y una forma de lograr la formalización es con tecnología", anticipó.

“Y una forma de obtener tecnología es con capital. Y una forma de tener el capital es con empresas mineras formales que tengan esa capacidad. Entonces, ahí está sostenibilidad. Entonces, si tú vetas un territorio, a diferencia de los hidrocarburos, la minería de metales, especialmente de oro, te la sacan. Nadie ve que hay exploración y explotación petrolera ilegal o criminal, aunque se roban los oleoductos. Pero la minería sí, porque tú con maquinaria sencilla, retroexcavadora, maquinaria destrozas todo un territorio y obtienes mineral. Entonces, ese tipo de situaciones como la que se está viviendo en Santurbán es perfectamente de generar el escenario para la criminalidad. Es generar el escenario para minería ilegal que se convierte en criminal. Entonces, ayer hubo un evento en Cali de la Asociación de no sé qué mineros, promovida por el Gobierno en temas de formalización, lo que está creando es un ambiente de protesta para fomentar minería, tierra de nadie. Entonces, eso es otra parte de las aristas del criterio ambiental que se ha tenido en este gobierno", dijo Arjona.

Así las cosas, el gobierno de Abelardo De La Espriella podría abrir la puerta a actividad minera en la zona de Santurbán para formalizar la actividad y no dejarle esa actividad minera a estos mineros artesanales que ya están contaminando los ríos.

“Existe la probabilidad, sí o no, de acuerdo cuando se presente el proyecto y los estudios ambientales desde el punto de vista del Ministerio de Ambiente, que tampoco le toca la minería como tampoco le toca el fomento del fracking, evaluará sobre la pertinencia ambiental de que esa empresa tenga una explotación. Pero depende de los resultados de los estudios. Entre un título minero y un desarrollo minero, hay mucho tiempo, miles de dólares y y una una serie de pasos que hay que dar. Entonces, estoy simplemente que existe un título en el área, que existe un título de una empresa que entre otras ha hecho un papel muy interesante en otras regiones del país, en Remedios, Antioquia, hay más de 34.000 personas de minería formalizadas”, explicó el jefe de la cartera entrante.

“Ahora, en Segovia mucha gente que está interesada en que cunda el desorden, de que no haya ningún tipo de gobernanza, que es el alimento y que es básicamente el ambiente donde se desarrolla la criminalidad, que es donde también que creo que es una de las intenciones de generar ese caos y tener una tierra de nadie en el cual el país se queda sin los royalties, sin los regalías, sin las condiciones ambientales y sin el la posibilidad de que eso sea una parte importante de todo el crecimiento económico. Más del 80 % del oro que se saca en Colombia es de origen ilegal“, puntualizó al respecto.

El nuevo Gobierno, y por tanto los nuevos ministros, asumirán desde el 7 de agosto de 2026.