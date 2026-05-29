“El enemigo no es Abelardo, es Petro”: Carolina Arbelaez, congresista de Cambio Radical, que adhirió a Paloma Valencia

Carolina Arbeláez ha sido una de las congresistas que ha estado más cerca de Paloma Valencia. La parlamentaria de Cambio Radical publicó en las últimas horas un duro mensaje en su cuenta de X, que cae en medio de un ambiente de enorme tensión al interior de la campaña de la candidata de la Coalición por Colombia.

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“La soberbia entre los que defendemos los mismos valores democráticos es mala consejera. El enemigo no es Abelardo, es Petro, quien viola la ley para hacerle campaña al heredero”, asegura Arbelaez.

“Más que buscar nuevas estrategias, llegó el momento de escuchar las bases, quienes tienen claro que el domingo la única estrategia es atajar a Cepeda. ¡Hablemos con ellas y, por la patria, acompañemos su decisión este próximo 31 de mayo!“, concluyó.

Paloma Valencia giró su estrategia en la última semana y ha atacado fuertemente a Abelardo de la Espriella.