La representante Carolina Arbeláez se suma a la campaña de Paloma Valencia y llama a la unión de “las mujeres tesas”

La representante a la Cámara por Cambio Radical, Carolina Arbeláez, anunció públicamente su adhesión a la campaña presidencial de Paloma Valencia, en un mensaje difundido a través de sus redes sociales en el que destacó la necesidad de consolidar una apuesta política basada en la unión.

Carolina Arbeláez sobre la posibilidad de apoyo de Cambio Radical a candidatos presidenciales: “Apoyar a Paloma es lo responsable y serio para el país”

“Hoy me sumo a la campaña”, expresó Arbeláez, al tiempo que hizo un llamado a convocar a lo que denominó “las mujeres tesas de Colombia”, en referencia a quienes, según señaló, sostienen a sus familias, lideran emprendimientos y asumen roles como jefas de hogar en distintas regiones del país.

En su pronunciamiento, la congresista planteó que la candidatura de Valencia representa una oportunidad para avanzar hacia la elección de la primera mujer presidenta de Colombia, en un contexto político marcado por la polarización. En esa línea, subrayó que su apuesta es por “sumar” en lugar de profundizar divisiones.

Carolina Arbeláez, representante a la Cámara de Cambio Radical. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

El respaldo de Arbeláez se da en medio del reacomodo de fuerzas de cara a la contienda electoral, donde distintos sectores buscan consolidar alianzas estratégicas. Su mensaje pone énfasis en el papel del liderazgo femenino como eje de movilización política y social.

Con este anuncio, la campaña de Paloma Valencia suma un nuevo apoyo dentro del espectro de centro derecha.