El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participará el martes en una sesión de trabajo del G7 en Francia, a la que también asistirá el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, informó un alto funcionario estadounidense.

Vladímir Putin responde a invitación para reunirse con Zelenski y crece la tensión en Ucrania

De momento, no está prevista una reunión bilateral entre ambos mandatarios. La cumbre del G7 se celebrará en Évian del 15 al 17 de junio.

“El presidente Trump participará en una sesión de trabajo con los líderes del G7 y el presidente ucraniano Zelenski”, dijo el funcionario bajo condición de anonimato a periodistas.

Los líderes europeos se unen al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en conversaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump. Foto: AFP

Trump tiene agendado un encuentro al margen de la cumbre con su homólogo francés, Emmanuel Macron. También se reunirá con los líderes de Catar, Emiratos Árabes Unidos, Egipto e India, indicó el funcionario.

El republicano también tiene prevista una cena con Macron en el palacio de Versalles, al oeste de París, el miércoles por la noche, una vez concluya el G7.

Según la oficina del mandatario francés, la cena es una forma de celebrar el 250.º aniversario de la independencia estadounidense. Versalles es un “lugar emblemático de la amistad franco-estadounidense donde se firmó en 1783 el tratado que estableció la independencia de Estados Unidos”, señaló.

Trump ha desviado su atención de los esfuerzos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán a finales de febrero.

Las tensiones en la guerra en Ucrania han incrementado notablemente en las últimas semanas Foto: AP-AFP

Las negociaciones entre Washington y Teherán destinadas a poner fin a la guerra en Oriente Medio serán uno de los puntos clave en la cumbre del G7.