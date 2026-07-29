Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo De La Espriella, encabezó entrega de sillas de ruedas en La Guajira

Lucía Pineda, esposa del presidente electo, Abelardo De la Espriella, compartió unas inspiradoras imágenes este 29 de julio y un esperanzador mensaje tras participar en una jornada de entrega de sillas de ruedas en La Guajira. La actividad se llevó a cabo junto a la fundación Tigresas Moviéndose con Corazón.

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A través de sus redes sociales, Pineda aseguró que la experiencia fue “profundamente significativa” al compartir con las familias beneficiarias y afirmó que la entrega de las ayudas representó mucho más que un gesto solidario.

“La entrega de sillas de ruedas fue mucho más que un acto solidario, fue un encuentro lleno de esperanza, dignidad y amor”, escribió.

La esposa de Abelardo De La Espriella también agradeció el recibimiento que recibió en el departamento y resaltó la riqueza cultural de La Guajira, destacando su música, sus tradiciones y la calidez de sus habitantes.

“La Guajira nos regaló instantes llenos de su riqueza cultural, de su música, sus tradiciones y la calidez de su gente, recordándonos la belleza y el valor de nuestras raíces”, expresó.

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Finalmente, Pineda agradeció a quienes hicieron posible la jornada y a las familias que participaron en ella, al asegurar que continuará respaldando este tipo de iniciativas sociales. “Seguimos moviéndonos con el corazón”, concluyó.