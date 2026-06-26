Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo De La Espriella, promueve donatón para apoyar a venezolanos. Estos son los puntos de recolección

Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo De La Espriella, puso en marcha una recolección de ayudas humanitarias para las familias afectadas por los terremotos ocurridos en Venezuela. La acción se realiza por medio del movimiento Tigresas de la Patria.

La campaña busca recolectar alimentos no perecederos, agua potable, ropa y cobijas, medicamentos e insumos médicos, así como artículos de higiene personal.

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“Desde Tigresas de la Patria hacemos un llamado a los colombianos a sumarse a esta iniciativa solidaria. Cada aporte cuenta y puede marcar una diferencia para miles de familias que hoy lo han perdido todo”, se dijo en un comunicado.

Los puntos de recepción son los siguientes: Cali (Alexandra Vásquez, carrera 1 #31-134); Doral, Florida (Taty Henríquez, 1850 NW 84 Avenue, 32126); Cartagena (carrera 6 #4.109, Bocagrande; taller de arte Antonella Farah, primer piso); Putumayo (Carolina Ordóñez, calle 9 #6-14; centro comercial Río Plaza, local 109).