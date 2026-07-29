Miembros de las Farc no pedirán asilo fuera del país, confirmó miembro del antiguo secretariado

Con la llegada del presidente electo, Abelardo De La Espriella, una de las dudas que se ha generado es por lo que pueda pasar con los firmantes del acuerdo de paz de La Habana con las Farc y las instituciones que se crearon.

El miembro de Comunes, Pastor Alape, quien hizo parte del antiguo secretariado de la Farc, confirmó que se quedarán en el país buscando respaldar lo que firmaron hace diez años.

“El acuerdo de paz es para el país, para poder trabajar por un país diferente en el que sabiendo que tenemos diferencias políticas podamos actuar en el país, por lo tanto, nosotros hasta nuestro último respiro estaremos en Colombia acompañando a las comunidades, a las víctimas y a todo este país que sigue soñando por la paz”, aseguró Alape.

Por su parte, Rodrigo Granda afirmó que, aunque les preocupan las declaraciones que han hecho los miembros del gobierno entrante por lo que pueda suceder con ellos, buscarán hacer consciencia de que es posible seguir dialogando para sacar ese acuerdo adelante.