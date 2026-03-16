Carolina Arbeláez sobre la posibilidad de apoyo de Cambio Radical a candidatos presidenciales: “Apoyar a Paloma es lo responsable y serio para el país”

La representante a la Cámara Carolina Arbeláez planteó la necesidad de que el partido Cambio Radical respalde la candidatura presidencial de Paloma Valencia, a quien describió como una figura con el carácter y la experiencia que, a su juicio, necesita el país en el actual contexto político.

Paloma Valencia a Juan Daniel Oviedo: “Para cambiar, hay que resistir a ser iguales”

En entrevista con SEMANA, Arbeláez sostuvo que apoyar a Valencia sería una decisión “responsable y seria para el país”. Según explicó, la senadora reúne dos atributos que, en su criterio, también han caracterizado el liderazgo del exvicepresidente Germán Vargas Lleras: carácter y capacidad de liderazgo.

“Paloma Valencia tiene una característica muy especial, y es que no solo tiene el carácter, sino la experiencia. Esos dos valores son los que representan a Cambio Radical y lo que ha representado Germán Vargas, el líder natural”, afirmó la congresista, al insistir en que ese tipo de liderazgo es el que permitiría llegar al Gobierno y enfrentar los desafíos del país.

Gustavo Bolívar vaticina lo que pasaría con Juan Daniel Oviedo si Paloma Valencia gana la Presidencia: “No va a salir bien”

Carolina Arbeláez, representante a la Cámara de Cambio Radical, aseguró que pedirá apoyo de su partido para Paloma Valencia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Arbeláez reconoció que dentro del debate político podrían surgir voces que planteen respaldar a otros aspirantes, especialmente a quienes hoy aparecen bien posicionados en encuestas. Sin embargo, señaló que su propuesta es que el partido se incline por Valencia, a quien considera más cercana a los principios que defiende la colectividad.

“Seguramente llegarán algunos que argumentarán que hay que estar con Abelardo porque es quien está marcando en las encuestas en este momento, pero yo llegaré a proponer que nos unamos a Paloma porque es quien representa estos valores y estos principios que para mí son compartidos”, dijo.

Paloma Valencia arremete contra el programa de gobierno de Iván Cepeda y la paz total: “No introduce cambios sustantivos”

La representante también insistió en que el país enfrenta un momento político complejo que exige la construcción de acuerdos amplios entre distintos sectores. En ese sentido, planteó la necesidad de conformar una gran coalición democrática capaz de superar la polarización política.

Diego Bonilla, editor político de SEMANA, y Carolina Arbeláez, representante a la Cámara de Cambio Radical. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Para Arbeláez, esa alianza debería permitir sumar fuerzas entre sectores con diferencias ideológicas, especialmente en un escenario electoral en el que movimientos como el Pacto Histórico han demostrado una importante capacidad de movilización de votos, particularmente en ciudades como Bogotá.

Paloma Valencia, candidato presidencial, y Juan Daniel Oviedo, su fórmula vicepresidencial, el 13 de marzo de 2026, en Bogotá Foto: Foto del Centro Democrático

Finalmente, sostuvo que el próximo gobierno debe enfocarse en consensos básicos alrededor de temas que considera prioritarios para el país, entre ellos la seguridad, la recuperación del sistema de salud, la reactivación económica y la reducción de la pobreza. Según afirmó, Colombia necesita un liderazgo que sea capaz de gobernar para todos y de alcanzar acuerdos nacionales en asuntos esenciales.