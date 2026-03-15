A poco más de dos meses para que los colombianos asistan a las urnas a elegir al nuevo presidente de Colombia, la carrera por llegar a la Casa de Nariño, en reemplazo de Gustavo Petro, empieza a tornarse más fuerte.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo inscribieron oficialmente su candidatura a la presidencia y vicepresidencia de Colombia en la Registraduría

La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien resultó ganadora de la Gran Consulta por Colombia, arremetió este domingo contra el plan de gobierno de Iván Cepeda, representante de la izquierda.

En esta ocasión, la dirigente política se dio a la tarea de señalar uno de los puntos más representativos del actual Gobierno, como lo es la paz total, y lo que el candidato del Pacto Histórico ofrece para su administración.

Fue entonces cuando lanzó varias críticas a las propuestas de Cepeda y aseguró que su programa de Gobierno, que publicó junto con el mensaje, “NO introduce cambios sustantivos a la ‘Paz Total’”, que ha sido liderada por el candidato.

Valencia señaló que “es posiblemente el mayor fracaso en políticas públicas que ha visto el país en 50 años”, refiriéndose a la denominada ‘paz total’ del Gobierno Petro, y destacó cinco puntos del programa de Iván Cepeda.

De acuerdo con la aspirante del Centro Democrático, este programa de gobierno “no contempla de ninguna manera una estrategia militar robusta para garantizar la seguridad ciudadana”.

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La candidata manifestó que su propuesta “se construye sobre una arquitectura jurídica igual de floja y mal concebida como la ‘paz total’”, y que “supone negociaciones con múltiples actores, sin ninguna claridad sobre su viabilidad”.

Valencia le envió un mensaje al candidato de la izquierda. “Se llena la boca hablando de las causas sociales de la violencia, y para abordarlas plantea una reforma agraria integral mucho más ambiciosa que la del actual Gobierno”.

Manifestó que esa reforma que se plantea “generaría incertidumbres muy graves de mediano plazo sobre la propiedad de la tierra rural” y aseguró que esta haría “imposible la industrialización del agro, que es la verdadera revolución agraria que requiere el país”.

La candidata presidencial Paloma Valencia le criticó el programa de gobierno que plantea Iván Cepeda. Foto: Semana

Finalmente, expresó que “tal como la ‘paz total’, se infla grandilocuente hablando de Estado social de derecho en todos los rincones del país, sin siquiera prever las condiciones mínimas para afirmar el Estado de derecho en todos esos lugares en los cuales la falta de legalidad básica diluye la esperanza”.