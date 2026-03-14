Gustavo Petro entra en el debate electoral y responde a Paloma Valencia: “Quieren sumir a Colombia en la guerra total”

El presidente Gustavo Petro se sumó al debate electoral y refutó una de las propuestas de Paloma Valencia, aspirante a la Casa de Nariño por el Centro Democrático: acabar con la política de la paz total en caso de que sume las mayorías en la contienda.

Valencia ha manifestado públicamente que las negociaciones que el Ejecutivo ha adelantado con los grupos armados ilegales y las estructuras criminales, en diferentes ciudades, han llevado al país a una histórica crisis de seguridad. Su tesis es que detrás de este plan de diálogos está Iván Cepeda, otro de los aspirantes presidenciales.

La idea de la candidata es que, si llega a ganar, les pondría punto final a las conversaciones con los delincuentes y les daría herramientas a las autoridades para que los combatan con contundencia en todos los rincones del país.

María Fernanda Cabal se sincera sobre Paloma Valencia y responde si la va a apoyar o no a la Presidencia: “Encrucijada del alma”

Petro, a quien la ley le restringe participar en política en la época electoral, respondió a las diferentes manifestaciones públicas que ha hecho Paloma Valencia sobre su política de negociación a través de un mensaje que compartió en su cuenta de X.

La justificación del mandatario para intervenir en este debate es: “Tengo todo el derecho a contestar las críticas que se hagan de mi gobierno por parte de los candidatos presidenciales”. No obstante, hay varias quejas de algunos sectores políticos por sus mensajes a favor y en contra de algunas candidaturas.

Con este amparo, Petro dijo: “Soy consciente de que hablamos con grupos criminales subsumidos por el narcotráfico. En muchas regiones, como Nariño o Putumayo, o las bandas en Medellín, Barranquilla o Quibdó, ha permitido reducir las víctimas mortales en Colombia. Ese, por sí mismo, es un objetivo válido”.

Paloma Valencia y Gustavo Petro. Foto: Semana/Presidencia.

En la misma comunicación que ha generado revuelo entre la opinión pública, el jefe de Estado agregó lo siguiente: “Que en el país ya se esté hablando de la erradicación de más de 42.000 hectáreas de cultivos ilícitos es una agenda que, por nada del mundo, se debe destruir”.

Y concluyó: “Cuando hablan de acabar la paz total, no es porque quieran superar sus errores, sino porque quieren sumir a Colombia en la guerra total. A ese pasado sin esperanzas de regiones enteras sumidas en el terror no debemos volver. No se reemplaza la paz con falsos positivos y masacres, sino con más paz bien hecha”.

Lo cierto es que Paloma Valencia no es la única candidata presidencial que le pondría punto final a las negociaciones de paz en Colombia. Varios aspirantes a la Casa de Nariño han calificado los acercamientos con los criminales como un fracaso.