Gustavo Bolívar vaticina lo que pasaría con Juan Daniel Oviedo si Paloma Valencia gana la Presidencia: “No va a salir bien”

Gustavo Bolívar, uno de los principales alfiles que tiene el petrismo, habló en SEMANA acerca del panorama de cara a las elecciones presidenciales y, entre otras cosas, entregó su opinión sobre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

El exsenador aseguró que el exdirector del Dane no tomó la mejor decisión a la hora de unirse a la candidata del Centro Democrático, ya que, desde su punto de vista, está llegando a un sitio en el que ha sido “maltratado”.

“El Centro Democrático siempre ha sido un enemigo de la diversidad sexual, del matrimonio igualitario, de la adopción de niños por parte de parejas homosexuales y de otros temas de manera abierta, pero él llega y aterriza en ese movimiento donde no los quieren”, afirmó.

Gustavo Bolívar, exdirector del Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Foto: Publicaciones Semana

Por lo mismo, considera que esto le puede llegar a salir costoso en las urnas, ya que advirtió que muchas personas, de esas que lo apoyaron para lograr más de un millón de votos en la Gran Consulta, ahora se irán hacia otro lado.

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De hecho, fue más allá y sostuvo que las consultas del 8 de marzo pueden ocasionar que Abelardo de la Espriella tome mucha más fuerza. Para argumentar esto, puso de ejemplo lo que está pasando con Paloma Valencia, a quien ve mucho más “tibia” desde que se unió a Oviedo.

“Hay una cosa que no nos perdonan a los políticos: la incoherencia. Y yo creo que Oviedo, sin ser un mal candidato y siendo una buena persona, está entrando en incoherencia y eso la gente lo castiga”, manifestó.

En ese sentido, sostuvo que la verdadera clave de la elección son los votantes de centro, pues cree que el que “conquiste” a más personas de este sector se llevará la victoria y reemplazará a Gustavo Petro.

Gustavo Bolívar, exsenador de la República. Foto: Publicaciones Semana

Bolívar dejó en claro que el “matrimonio político” que hay entre Valencia y Oviedo, desde su punto de vista, es por conveniencia. “No es algo coherente en donde Paloma se sienta bien y Oviedo se sienta bien con ella”, señaló.

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Teniendo en cuenta esto, se atrevió a vaticinar lo que podría pasar con el exdirector del Dane si ganan las elecciones y la candidata del Centro Democrático se convierte en la primera mujer presidenta de Colombia.

“Oviedo va a estar anulado completamente porque ninguna de sus visiones de país tiene coincidencias mínimas con su presidenta. Simplemente se dejó utilizar para que la señora ganara, pero no va a tener un rol creíble dentro de ese gobierno”, apuntó.

El exsenador indicó que esta es la gran diferencia que hay en comparación a las demás fórmulas de cara a las elecciones, ya que nota que sí hay una química entre posible presidente y su vicepresidente/a.

“Uno ve que la fórmula de Abelardo con el exministro Restrepo es orgánica. (...) La de Iván Cepeda con Aida Quilcué es mucho más coherente. (...) Uno ve que todas las fórmulas son muy orgánicas, menos la de Paloma, eso ya el país lo notó y se está conversando, no se siente bien esa fórmula, es un matrimonio por conveniencia y no va a salir bien”, agregó.