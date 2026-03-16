Diferencias entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo por la comunidad gay: ¿suman o restan en campaña? La dura respuesta de Gustavo Bolívar

Gustavo Bolívar, exsenador, excandidato a la Alcaldía de Bogotá y actual libretista, habló con El Debate, de SEMANA.

Durante la entrevista, Gustavo Bolívar fue consultado por las diferencias recién manifiestas entre la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, con su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, respecto a la comunidad gay de Colombia.

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“A Oviedo le está pasando lo mismo que a los Galán. Están llegando al sitio donde los han maltratado. El Centro Democrático, no solamente de palabras, sino de acción dentro de sus estatutos, en los proyectos a los que se opuso y los que presentó, siempre ha sido un enemigo de la diversidad sexual, del matrimonio igualitario, de la adopción de niños por parte de parejas gay y otros temas, abiertamente, y él llega y aterriza en ese movimiento donde no los quieren”, señaló Bolívar.

“Solamente por un cálculo político, solamente porque fue el boom en una consulta, él se presta para que capitalicen, instrumentalicen, esa buena imagen que tiene, pero yo creo que eso también le va a pasar factura a él. Yo creo que mucha gente, voy a hablar de la comunidad gay, no creo que voten por el uribismo. Entonces, se puede ir una parte, no sé a dónde. Incluso se pueden ir a a donde Abelardo de la Espriella”, agregó el excongresista Gustavo Bolívar.

Vea la entrevista completa con el exsenador Gustavo Bolívar:

De acuerdo con el exsenador, estas diferencias manifiestas entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo pueden terminar beneficiando al abogado Abelardo de la Espriella. “Yo sostengo la tesis de que Abelardo puede salir más fortalecido de esas consultas del domingo porque ahora vemos a una Paloma Valencia muy tibia, cuando la derecha en todo el mundo busca firmeza, que él la tiene. Entonces yo siento que puede estar ganando más él”, aseveró.

Según dijo, el fenómeno mediático de las consultas se está diluyendo y de ahí que él sienta que Oviedo se ha desdibujado por lo que llamó como un “matrimonio por conveniencia”.

“Al comienzo pensamos que no, que de repente con la vicepresidencia de Oviedo eso iba crecer mucho más, pero yo siento que eso fue una espuma del domingo, del lunes, del martes, pero ya leyendo, digamos, el diálogo digital en las redes, en la prensa, yo siento que eso se ha ido decantando porque hay una cosa que no nos perdonan a las personas que están muy en política es la incoherencia. Y yo creo que Oviedo, sin ser un mal candidato, siendo una buena persona, lo reconozco, está entrando en incoherencia y eso pues la gente lo castiga", aseveró.

A la consulta de si no será al contrario, que la comunidad gay se suma al proyecto de Paloma Valencia por cuenta de la fórmula vicepresidencial, es decir Juan Daniel Oviedo, el exsenador Gustavo Bolívar respondió: “Paloma pierde derecha o la ultraderecha, pero empieza a ganar del centro. Entonces, no sé, lo que hay que saber es cuánto ganó de acá y cuánto perdió de acá. Esto que pierde de aquí de la derecha lo recoge Abelardo de la Espriella y lo que recoge el centro, pues lo pierde Fajardo y lo pierde Claudia. Desde las primeras encuestas vamos a saber para dónde va el centro porque el centro es la clave de la elección”.

“El que conquiste más votos en el centro es el presidente porque, como ocurrió en las otras elecciones, se polariza entre izquierda y derecha, pero el centro decide y ahí es donde tenemos que saber qué quiere el centro, para dónde va", explicó.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto del mismo año, para un periodo de cuatro años.