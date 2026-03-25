Le dicen “lenguaraz” a Petro, en vivo, tras desmentida que le hizo la FAC y respuesta que dio en X: “No sabe nada de aviones”

El expresidente Iván Duque habló con El Debate, de SEMANA. Lo hizo luego de la arremetida en su contra por parte del presidente Gustavo Petro, tras el siniestro aéreo que dejó 69 muertos.

En el marco de la entrevista, Duque se refirió a la desmentida que en pleno consejo de ministros le hicieron al presidente Gustavo Petro. Se la hizo el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), el general Carlos Fernando Silva Rueda.

El oficial le dijo al presidente que, contrario a lo expuesto por él, la aeronave que cayó sí tenía la capacidad de volar muchas horas más, hasta 40 años.

“Entre 2021 y 2024 voló 345 horas, en 2025, 537. Un avión de estos vuela unas 500 horas anuales: si se dividen las 20 mil horas que quedaban disponibles entre eso, nos da que el avión todavía puede volar 40 años más”, señaló.

Petro le respondió, pero no lo hizo de forma personal, como sí lo hizo el comandante de la FAC. El mandatario recurrió a su red social favorita.

“No existe un avión con vida útil de un siglo. Punto. Nadie es tan irresponsable como para pensar eso. Ni fue la pista, ni fue la impericia de la tripulación, ni fue un ataque. Ya tenemos ataques del presidente del sur diciendo que no hacemos nada. Estamos quitando treinta mil hectáreas de cultivos de hoja de coca en la frontera; ha bajado la tasa de homicidios tanto del lado colombiano como del lado venezolano; la violencia a Ecuador está entrando desde el Perú. La población de Nariño y Putumayo está con el Gobierno, por eso se lanzaron a salvar a los muchachos. Los muchachos estaban en operaciones antinarcotraficantes en ayuda de EE. UU., Ecuador y Panamá. No tienen por qué volar y tener armas de las que se dice que su vida útil es un siglo. Eso es mentira”, escribió en X.

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“No estoy de acuerdo ni con la interpretación ni con las explicaciones. 1. La experiencia de la tripulación que iba en el avión, duplicada en número, es inmensa y reduce la probabilidad del error humano. 2. No hay señal alguna de ataque. 3. No era un problema de la pista. 4. Entonces concluyen que no se sabe la causa. La respuesta correcta es: aumenta la probabilidad de la vejez del avión. Quieren evadir la responsabilidad del gobierno de Duque. Pediré el listado de oficiales y funcionarios públicos que tienen responsabilidad en la adquisición y el mantenimiento de la nave”, escribió en otro mensaje.

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Bajo ese contexto, el expresidente Iván Duque señaló: “El Petro candidato y el Petro senador vivían cuestionando toda la actualización de armamento para nuestra fuerza pública y cuestionaban la adquisición también de aeronaves; decían que todo eso era plata para la guerra. Y ahora es un lenguaraz defensor del armamento. Entonces, ahí usted empieza a ver los contrastes”.

“Pero, adicionalmente, él cuestiona el gobierno mío y me llama mucho la atención que el actual comandante de la Fuerza Aérea fue el jefe de Casa Militar durante tres años de mi gobierno y durante el último año fue el jefe de operaciones aéreas. Y su anterior comandante general, Córdoba, fue el gerente de Satena durante mi gobierno.

Vea la entrevista completa con el expresidente Iván Duque:

“Entonces, si le parecía que el gobierno era tan malo y que comprábamos chatarra y todo, pues me llama mucho la atención que a quienes él ha designado para liderar la Fuerza Aeroespacial sean justamente personas que jugaron un papel tan importante en mi gobierno, no solamente en la seguridad aérea de nuestro país, sino también en la conducción de muchas de las operaciones más delicadas que requiere la fuerza aérea de Colombia”, agregó Duque.

“Y si a eso usted le suma la torpeza, porque Petro es diletante, él habla de lo que no sabe. Él no sabe nada de aviones y mucho menos de política aeronáutica. En el propio consejo de ministros, el comandante de la Fuerza Aérea le mostró las horas que tenían los aviones antes de la donación, cómo se hizo toda la actualización, las horas que han tenido los aviones después de haber sido recibidos, esa situación”, aseveró.

“Mostraba además algo que es muy elocuente y es que el avión estaba prácticamente equipado y preparado para poder seguir adelantando operaciones aeronáuticas por varias décadas. Entonces, ni es chatarra, ni fue un bien en desuso y, todo lo contrario, se hizo todo el proceso, más bien que Petro, que siempre tiene esa condición un poco ruin de tratar de hacer política con las tragedias de otras personas, como pasó hace semanas con el niño que usted vio que falleció por no tener acceso a los medicamentos, que le echó la culpa a la mamá, por montarle una bicicleta, esa es la torpeza habitual de Gustavo Petro y la patología de mentiroso compulsivo, narcisista y en algunos casos también sociópata, porque él no reconoce ninguna norma, él no reconoce nada que implique orden institucional”, acentuó el expresidente.

“Salir a decir lo que él ha manifestado, no solamente es una irresponsabilidad, sino además es un insulto a la Fuerza Aeroespacial, porque ni la Fuerza Aeroespacial compra chatarra, ni actualiza chatarra, ni monta a nadie en chatarra, porque eso sería prácticamente sentenciar a quienes han hecho un trabajo profesional. La siniestralidad aérea sucede, tristemente, pero una de las cosas que tiene la industria aeronáutica es la capacidad de sistematizar estas situaciones para entender cuáles fueron las verdaderas causas. Entonces, yo quiero esperar que esa investigación se haga. Yo creo que es pertinente que se hagan las preguntas con respecto a si el avión tenía sobrepeso. Esa pista de Puerto Leguízamo es una pista más pequeña”, indicó.

“Entonces, una relación de peso a tamaño de la pista puede explicar o podría eventualmente explicar de pronto por qué no se alcanzó la altitud necesaria para que el avión despegara sin problema, pero yo no soy un experto tampoco para ponerme a hacer especulaciones. Creo que esa responsabilidad de hacer una investigación seria y rigurosa la tiene la Fuerza Aérea Espacial y esperemos que eso se conozca a la brevedad”, puntualizó.

El duelo nacional

Al menos 69 militares y policías murieron en uno de los accidentes aéreos más letales de la historia reciente de Colombia, según un nuevo balance del siniestro atribuido por el presidente Gustavo Petro a una aeronave “chatarra” donada por Estados Unidos.

El avión Hércules fabricado en 1983 se precipitó a tierra el lunes a un kilómetro de la pista de la que despegó en el municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo).

La aeronave transportaba 126 ocupantes y municiones, según un balance oficial revisado de personas a bordo. El accidente, aún en investigación, dejó 57 militares heridos, además de pobladores que acudieron para intentar rescatar a los sobrevivientes. Los campesinos sufrieron lesiones por las municiones que estallaron en medio de las llamas.

El presidente, Gustavo Petro, señaló a su antecesor Iván Duque (2018-2022) de haber recibido un avión “chatarra” de Estados Unidos.

“Regalos costosísimos. Más valen los mantenimientos que el avión nuevo, ¿y cuánto valen las vidas perdidas? Pregunta: ¿Por qué compró un avión de 43 años?”, escribió en X y aseguró haber solicitado hace un año el reemplazo de los Hércules.

Duque tildó a Petro de “ruin y falto de inteligencia” y lo instó a hacer “una investigación que incluya el peso” que llevaba el avión al momento de su despegue y el estado de la pista del pequeño aeropuerto.

El Ministerio de Defensa descartó un ataque de las guerrillas que operan en el territorio plagado de cultivos ilícitos. Jhon Molina, gobernador del departamento de Putumayo, donde ocurrió el accidente, denunció que el aeropuerto “tiene varias dificultades” y “requiere de mayor inversión”.

Al lugar del accidente solo se puede llegar en avión o en lancha luego de un trayecto de unas cinco horas desde la capital, Puerto Asís. El apoyo de los pobladores en el rescate fue clave para que la cifra de muertos no fuera aún mayor, según dijo Molina. Imágenes de cadenas humanas lanzando agua y pobladores sacando heridos en motocicletas se viralizaron en redes sociales.

Los cuerpos de los fallecidos están siendo trasladados a Bogotá para las investigaciones forenses, según anunció el Instituto Nacional de Medicina Legal.