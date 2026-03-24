Fuerza Aeroespacial contradice al presidente Petro y advierte que el Hércules accidentado en Putumayo podía volar 40 años más

Fue el presidente Gustavo Petro quien aseguró que el avión Hércules, donado por los Estados Unidos a Colombia, era una “chatarra”.

Llegaron a Bogotá las 69 víctimas del trágico accidente aéreo en Putumayo; Medicina Legal hará las labores forenses

Esta fue su hipótesis de lo que pudo causar el accidente que dejó, hasta el momento, 69 víctimas mortales, entre militares y policías.

Sin embargo, el propio comandante de la Fuerza Aeroespacial contradijo al primer mandatario.

El general Carlos Silva entregó un informe detallado sobre la vida útil de la aeronave que, de acuerdo con los reportes de horas de vuelo, tenía más de 40 años de servicio, con los previos compromisos y mantenimientos respectivos. El oficial explicó que el avión cumplió con los protocolos.

Gustavo Petro habló de “responsabilidades internas” tras tragedia aérea en Putumayo que deja 69 militares muertos: “¿Por qué nos regalan chatarra?”

“Eso significa que, por estructura y por diseño de fábrica, nos permite que vuele aún esas horas; obviamente, como cualquier aeronave del planeta, tiene que ser sometida a momentos de mantenimiento. Tan pronto llegó el avión con una tripulación norteamericana, voló algunas horas, pero fue sometido a un PTM mantenimiento programado”, señaló el general.

En la hoja de vida del avión se advierte que se trata de una aeronave fabricada en 1983 y que llegó a Colombia en el año 2020 con una capacidad de vuelo de 20.294 horas y que estuvo volando por varios meses antes de ingresar a un mantenimiento preventivo, como efectivamente ocurrió el mismo año y por casi 18 meses.

Ese mantenimiento costó tres millones de dólares que pagó la Fuerza Aérea Colombiana y tras salir empezó las horas de vuelo correspondientes por año y que, de acuerdo con el informe del comandante, le habrían permitido mantener en vuelo por 40 años más, un promedio de 500 al año.

“De tal manera que después de un año y medio, sale y empieza a volar; entre el año 2021 y 2024 voló 345 horas; en 2025, 537, y este año 155. Un avión de estos -teníamos cuatro, ahora tres- vuela unas 500 horas anuales, entonces podemos dividir las 20.000 horas que le quedan disponibles entre 500 y nos da que el avión puede volar 40 años más”, explicó el oficial.

El accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ocurrido en inmediaciones de Puerto Leguízamo, ha generado conmoción en todo el país. La aeronave, que transportaba a decenas de uniformados, presentó una emergencia pocos minutos después de despegar, provocando un siniestro que dejó múltiples víctimas entre fallecidos, heridos y desaparecidos. Foto: Ministerio de Defensa de Colombia

Los cuerpos de las víctimas serán trasladados a Bogotá para los exámenes forenses y determinar con certeza científica las causas de los decesos, mientras las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes.