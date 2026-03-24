Gustavo Petro habló de “responsabilidades internas” tras tragedia aérea en Putumayo que deja 69 militares muertos: “¿Por qué nos regalan chatarra?”

El presidente Gustavo Petro rindió un homenaje a los 69 militares muertos en el accidente aéreo de un avión Hércules, de la Fuerza Aeroespacial de Colombia. Lo hizo a las afueras de la Casa de Nariño, acompañado del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la cúpula militar del país.

Posteriormente, se reunió con su equipo de máximos colaboradores en un consejo de ministros, que inició con un minuto de silencio por las víctimas mortales de esta tragedia que enluta al país.

“Es lamentable, van 69 jóvenes muertos. Lo que no logra hacernos el narcotráfico, terminamos haciéndolo por responsabilidades internas”, dijo Petro.

Así quedó el avión Hércules que se accidentó en Puerto Leguízamo este lunes, 23 de marzo. Foto: Autor anónimo.

El presidente anunció investigaciones y adelantó algunos detalles: “69 jóvenes muertos no es cualquier cosa, no se puede hacer inocua la muerte del ser humano en ninguna circunstancia”, destacó.

“Por qué, en masa, salían estos militares en un avión Hércules para ir de descanso, era el objetivo”, preguntó el jefe de Estado, quien resaltó que en esa región del país, frontera con Ecuador, se lucha contra el narcotráfico.

“Lo que estaban haciendo estos jóvenes era ayudar a Estados Unidos a no consumir tanta cocaína. Este es un elemento de análisis”, expresó.

Soldados y rescatistas cerca de un Hércules de la Fuerza Aérea que emite humo espeso después de que el avión se estrellara durante el despegue en Puerto Leguizamo (Putumayo), el 23 de marzo de 2026. Foto: AFP

Volvió a hablar de “codicia” y preguntó: “¿Vale la pena? ¿Qué esfuerzos están haciendo otros países que no hacen sino insultarnos? Este es un tema de discusión internacional donde la Cancillería debe tomar un papel”.

Y criticó nuevamente la donación de Estados Unidos a Colombia. “Cosas decrépitas, como el caso del avión”, expresó.

“¿Por qué nos regalaron un avión de 43 años de antigüedad? Todos aquí sabemos que las máquinas tienen una vida útil. Cualquier empresario lo sabe, cuando hablan de depreciación”, afirmó.

Este es el avión Hércules de la FAC accidentado en Puerto Leguízamo, Putumayo. Foto: Redes sociales.

Cualquier máquina —añadió— “con el tiempo se vuelve obsoleta”.

Y siguió: “¿Por qué nos regalan chatarra si sale más caro?”.

“Un vejestorio llevando tropas. Señores que compraron —me dicen que no lo es—, claro que se compró porque, regalado de 40 años, toca meterle al mantenimiento. Cuanto más viejo el avión, más mantenimiento costoso necesita. Entonces, nos sale más costoso que el avión nuevo. Y este no era un bombardero”.

Volvió a reiterar la necesidad de que Colombia haga sus propias armas. “El gobierno pasado (Iván Duque) compró unos aviones —dicen que fueron regalados—, puros vejestorios. El señor Andrés Idárraga, secretario de Transparencia, debe revisar los contratos a fondo, que cumpla con su deber; la Contraloría debe examinar”.

El C-130H Hércules es una aeronave fabricada por la compañía estadounidense Lockheed Martin y se ha consolidado como una pieza clave en operaciones militares en distintos países. Foto: Fuerzas Armadas Argentinas

En su intervención, el jefe de Estado volvió a soltar su responsabilidad en la tragedia. “No es de este gobierno la responsabilidad. Llevamos 15 años de deterioro progresivo de la capacidad de las Fuerzas Armadas. Quizá se creyó que, al salir las Farc del conflicto armado, venía una distensión y por tanto necesitábamos otras fuerzas armadas, pero no se tuvo en cuenta el poder del narcotráfico”, opinó.

No obstante, reconoció que “una de las grandes fallas hoy es que se ha dañado la inteligencia; es lo más peligroso que se puede hacer porque es meterse donde el que lo va a matar a uno. Si lo pillan, muere, no sobrevive”.