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Hospital Militar recibe a otros tres heridos del accidente de avión Hércules en Putumayo

La entidad de salud ha atendido, a la fecha, un total de 26 pacientes heridos y un rescatista que se encontraba en la zona.

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Redacción Semana
24 de marzo de 2026, 7:11 p. m.
El Hospital Militar confirmó la llegada de otros tres uniformados del accidente del Putumayo.
El Hospital Militar confirmó la llegada de otros tres uniformados del accidente del Putumayo. Foto: Semana/Fuerzas Militares

El Hospital Militar entregó el más reciente parte sobre el número de militares heridos tras el trágico accidente en Putumayo.

Llamas y una densa columna de humo negro se elevan desde un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial que se estrelló durante el despegue en Puerto Leguízamo, Putumayo.
Llamas y una densa columna de humo negro se elevan desde un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial que se estrelló durante el despegue en Puerto Leguízamo, Putumayo. Foto: AFP

De acuerdo con la entidad de salud, en las últimas horas llegaron remitidos del departamento del Caquetá tres militares.

“El Hospital Militar Central informa a la opinión pública que, en el contexto de la atención derivada del accidente aéreo de la aeronave tipo C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ha recibido tres pacientes adicionales de los veinticuatro reportados previamente: uno de ellos fue remitido desde el Batallón de Sanidad (BASAN) y dos venían procedentes de la ciudad de Florencia, Caquetá, donde permanecían bajo atención médica inicial en proceso de estabilización”, indicó la entidad militar.

Así mismo, informó el Hospital Militar: “A su ingreso a la institución, los pacientes fueron atendidos de manera inmediata en el servicio de urgencias, activando la respuesta de equipos multidisciplinarios que brindan atención integral, bajo estrictos estándares de calidad y seguridad del paciente. Como parte médico se tiene que veinticinco se encuentran hospitalizados en piso y dos en la Unidad de Cuidados Intensivos”.

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Es necesario recordar que el pasado lunes el país se vio sacudido por la noticia sobre que un avión Hércules, una de las aeronaves más robustas que tienen las Fuerzas Militares, se había accidentado en el Putumayo.

Así quedó el avión Hércules que se accidentó en Puerto Leguízamo este lunes, 23 de marzo.
Así quedó el avión Hércules que se accidentó en Puerto Leguízamo este lunes, 23 de marzo. Foto: Autor anónimo.

Las imágenes reveladas por los lugareños mostraban que era la peor tragedia en la historia reciente de la Fuerza Aérea colombiana. Una de sus aeronaves con tres pelotones se había precipitado a tierra.

Las imágenes mostraban al avión tratando de elevarse, pero al mismo tiempo perdiendo altura, yéndose de lado hacia la zona selvática del aeropuerto de Puerto Leguizamo, Putumayo.

Luego se vio una cantidad considerable de personas dirigiéndose al lugar del siniestro, donde se observaban los hierros retorcidos ardiendo en llamas y se escuchaban gritos desesperados.

El accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ocurrido en inmediaciones de Puerto Leguízamo, ha generado conmoción en todo el país. La aeronave, que transportaba a decenas de uniformados, presentó una emergencia pocos minutos después de despegar, provocando un siniestro que dejó múltiples víctimas entre fallecidos, heridos y desaparecidos.
El accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ocurrido en inmediaciones de Puerto Leguízamo, ha generado conmoción en todo el país. La aeronave, que transportaba a decenas de uniformados, presentó una emergencia pocos minutos después de despegar, provocando un siniestro que dejó múltiples víctimas entre fallecidos, heridos y desaparecidos. Foto: Ministerio de Defensa de Colombia

El saldo fatal: 69 muertos y más de dos docenas de heridos, entre militares y policías.