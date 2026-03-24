Gustavo Petro decretó tres días de duelo nacional por el accidente del avión Hércules, que dejó 69 uniformados muertos

La Presidencia de la República dio a conocer el Decreto 0295, en el que ordena una medida excepcional a raíz de la tragedia que se registró en Putumayo por el reciente accidente aéreo de un avión Hércules que se precipitó, ocasionando la muerte de 69 personas.

Tiene que ver con la orden que expidió de decretar tres días de duelo nacional por ese accidente aéreo. Sumado a ello, en el documento que también firmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el jefe de Estado envió un mensaje de solidaridad a las familias de los uniformados que perdieron la vida.

Increíble: la pista aérea de donde despegó el avión Hércules accidentado en Puerto Leguízamo fue invadida por 300 vacas hace un mes

“El Gobierno nacional, en nombre del pueblo colombiano, manifiesta su profundo dolor por el fallecimiento de los más de 69 miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional con ocasión del lamentable accidente aéreo ocurrido el día 23 de marzo de 2026, en el municipio de Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo”, se desprende de uno de los apartes del decreto.

Y agrega: “El Gobierno nacional se solidariza con el luto de los familiares y amigos de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”.

Decreto duelo nacional. Foto: Decreto duelo nacional

“Decrétese duelo nacional por el término de tres (3) días en todo el territorio nacional, durante los cuales se izará el Pabellón Nacional a media asta en todos los edificios públicos del país, unidades militares y de policía y las embajadas de Colombia en el exterior”, recalcó el documento de la Presidencial.

También expresa: “El Ministerio de Defensa Nacional tomará las medidas para que en todas las guarniciones se tributen los honores militares correspondientes en memoria de los más de 66 miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (Q. E. P. D.)”.

Decreto duelo nacional Foto: Decreto duelo nacional

Frente a ese accidente que tiene conmocionado al país, el mandatario colombiano se enfrascó en un fuerte choque con el expresidente Iván Duque.

“Un Ejército no puede defender ni a su pueblo con regalos chatarra. Lo que no les sirve nos los regalan y sale más costoso el regalo que comprarlo nuevo. Desde el primer día de gobierno he pedido comprar uno nuevo o hacerlo nosotros mismos”, publicó Petro en su cuenta de X, en respuesta de varios cuestionamientos de Duque.

Expresidente que le pasó una fuerte factura en las redes sociales: “Gustavo, ya le queda poco para que se despierte de su sueño de ‘emperador’ cósmico. El actual comandante de la Fuerza Aérea, el general Carlos Silva, fue jefe de Casa Militar durante tres años y luego lo designé jefe de Operaciones Aéreas; y el anterior comandante de la Fuerza Aérea, el general Luis Carlos Córdoba, fue mi gerente de Satena”.

“Los dos le pueden contar el trabajo riguroso de mi gobierno con la Fuerza Aérea Colombiana. Deje de ser tan ruin y falto de inteligencia, y de hacer política con tragedias. Más bien, haga una investigación que incluya el peso del avión al despegar y el tamaño de la pista, para que estas cosas no sucedan”, reiteró.

Petro señaló a exministro de Iván Duque de ser “directo responsable” por accidente del avión Hércules que dejó 69 muertos

“Deje de consumir tanto ‘café’ en las mañanas, que le está afectando el discernimiento y el juicio. Respete a las víctimas y asuma, si es que puede, la dignidad del cargo”, concluyó el exmandatario.