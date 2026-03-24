“Regalos chatarra”: Gustavo Petro respondió a Iván Duque y publicó en X un video de una declaración del expresidente

Un intercambio de mensajes se registró en X entre el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Iván Duque.

Choque que se presentó por la tragedia del accidente aéreo de un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana FAC, que hasta el momento, y según las autoridades, deja 66 muertos y 57 heridos.

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“Un Ejército no puede defender ni a su pueblo con regalos chatarra. Lo que no les sirve no los regalan y sale más costoso el regalo que comprarlo nuevo”, respondió Petro a Duque en su cuenta personal de X.

Y agregó: “Desde el primer día de gobierno he pedido comprar uno nuevo o hacerlo nosotros mismos”

Además, en ese mensaje que publicó Petro, compartió un video de una declaración del expresidente Iván Duque en la que decía: “Es por esta razón, que esta importante aeronave, marca un hito, porque será la primera de tres aeronaves de esta dimensión que Estados Unidos dona a Colombia para fortalecer nuestra capacidad de control territorial y nuestra capacidad de desplegar tropas en el territorio, así como movilizar ayuda humanitaria”.

El sablazo de Petro a Duque se dio luego de que el expresidente publicara un agudo mensaje: “Gustavo, ya le queda poco para que se despierte de su sueño de “emperador” cósmico. El actual comandante de la Fuerza Aérea, el general Carlos Silva, fue jefe de Casa Militar durante tres años y luego lo designé jefe de Operaciones Aéreas; y el anterior comandante de la Fuerza Aérea, el general Luis Carlos Córdoba, fue mi gerente de Satena”.

“Los dos le pueden contar el trabajo riguroso de mi gobierno con la Fuerza Aérea Colombiana. Deje de ser tan ruin y falto de inteligencia, y de hacer política con tragedias. Más bien, haga una investigación que incluya el peso del avión al despegar y el tamaño de la pista, para que estas cosas no sucedan”, expresó Iván Duque.

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Y concluyó: “Deje de consumir tanto “café” en las mañanas, que le está afectando el discernimiento y el juicio. Respete a las víctimas y asuma, si es que puede, la dignidad del cargo”.