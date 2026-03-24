Política

“Regalos chatarra”: Gustavo Petro respondió a Iván Duque y publicó en X un video de una declaración del expresidente

El mandatario y expresidente protagonizaron un fuerte choque en las redes sociales.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
24 de marzo de 2026, 9:09 a. m.
Gustavo Petro e Iván Duque protagonizaron fuerte intercambio de mensajes en X.
Gustavo Petro e Iván Duque protagonizaron fuerte intercambio de mensajes en X. Foto: Presidencia / SEMANA

Un intercambio de mensajes se registró en X entre el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Iván Duque.

Choque que se presentó por la tragedia del accidente aéreo de un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana FAC, que hasta el momento, y según las autoridades, deja 66 muertos y 57 heridos.

“Mujer vampira”, “princesa de la oligarquía”, “animal de carroña”: los múltiples insultos de Gustavo Petro a varias mujeres

Un Ejército no puede defender ni a su pueblo con regalos chatarra. Lo que no les sirve no los regalan y sale más costoso el regalo que comprarlo nuevo”, respondió Petro a Duque en su cuenta personal de X.

Y agregó: “Desde el primer día de gobierno he pedido comprar uno nuevo o hacerlo nosotros mismos”

Política

Exministro de Defensa habló de “aplazamiento del mantenimiento mayor y horas de vuelo” tras la tragedia del avión Hércules en Putumayo: ¿a qué se refiere?

Política

Abelardo de la Espriella critica resultados de encuestas y se desmarca del “establecimiento” y “la clase política de siempre”

Política

“Mujer vampira”, “princesa de la oligarquía”, “animal de carroña”: los múltiples insultos de Gustavo Petro a varias mujeres

Política

Marta Lucía Ramírez le contesta a Gustavo Petro tras insultos en su contra: “En sus desvaríos y excesos”

Política

Abelardo de la Espriella denuncia que ya empezó “la guerra sucia” de cara a las elecciones: “No se dejen engañar”

Nación

Petro se pronuncia sobre el accidente de avión de la FAC en Putumayo: “Espero que no tengamos muertos”

Política

Petro desata nueva polémica: vincula entrampamientos a jefes de las disidencias con asesinato de Miguel Uribe Turbay

Política

Miguel Uribe Londoño le responde a Gustavo Petro por la muerte de su hijo: “Usted hostigó a Miguel con su violencia verbal”

Confidenciales

“Quieren ver a la gente que trabaja como esclavos”: Gustavo Petro arremete contra Paloma Valencia, quien dijo que se “cree rey”

Nación

Nueva investigación contra el presidente Petro en la Comisión de Acusación, esta vez por “presunta proliferación internacional de drogas” ilícitas

Además, en ese mensaje que publicó Petro, compartió un video de una declaración del expresidente Iván Duque en la que decía: “Es por esta razón, que esta importante aeronave, marca un hito, porque será la primera de tres aeronaves de esta dimensión que Estados Unidos dona a Colombia para fortalecer nuestra capacidad de control territorial y nuestra capacidad de desplegar tropas en el territorio, así como movilizar ayuda humanitaria”.

El sablazo de Petro a Duque se dio luego de que el expresidente publicara un agudo mensaje: “Gustavo, ya le queda poco para que se despierte de su sueño de “emperador” cósmico. El actual comandante de la Fuerza Aérea, el general Carlos Silva, fue jefe de Casa Militar durante tres años y luego lo designé jefe de Operaciones Aéreas; y el anterior comandante de la Fuerza Aérea, el general Luis Carlos Córdoba, fue mi gerente de Satena”.

“Los dos le pueden contar el trabajo riguroso de mi gobierno con la Fuerza Aérea Colombiana. Deje de ser tan ruin y falto de inteligencia, y de hacer política con tragedias. Más bien, haga una investigación que incluya el peso del avión al despegar y el tamaño de la pista, para que estas cosas no sucedan”, expresó Iván Duque.

Más de 80 muertos han dejado accidentes aéreos militares durante el gobierno de Gustavo Petro

Y concluyó: “Deje de consumir tanto “café” en las mañanas, que le está afectando el discernimiento y el juicio. Respete a las víctimas y asuma, si es que puede, la dignidad del cargo”.