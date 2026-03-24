El presidente Gustavo Petro la emprendió contra varias líderes políticas que lo cuestionaron por una supuesta falta de mantenimiento de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) luego del accidente del avión C-130 Hércules en Puerto Legízamo, Putumayo.

El presidente Gustavo Petro manifestó que no existe "una sola investigación" en su contra por supuestos vínculos con narcotraficantes. Foto: Presidencia

En un mensaje contra la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, habló de un “animal de carroña” y la criticó por cambiar de posiciones políticas constantemente. “Si te dedicaras a comprender en vez de mirar una evidente y falsa ventaja electoral, los momentos de tragedia no serían para ti oportunidades, sino momentos de solidaridad y ayuda; esa es la diferencia entre el ser humano y el animal de carroña, y ayudarías y entenderías qué es gobernar venciendo resistencias, muy seguramente habrías sido presidente de Colombia”, afirmó Petro.

Además, se refirió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien comparó con la candidata presidencial. “Lograste mirar a Claudia la mexicana, pero no comprendiste nada por el arribismo tonto que no te dejó ser mujer sabia. El oportunismo no es lo mismo que el sentido de la oportunidad”, dijo Petro.

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También insultó a la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez. “Princesa de la oligarquía, ¿se le olvida que tuve que recortar presupuestos porque sus amigos, todos incluidos algunos liberales, decidieron no aprobar los impuestos a los ricos hundiendo la financiación del Estado? Por eso me obligaron a recortar el presupuesto”, aseguró Petro.

El mandatario dijo que lo ocurrido sería la “consecuencia del egoísmo social de los ricos” y que mandarían a “muchachos pobres” a la guerra. “Le quitan el dinero para que no los maten porque priorizan la maximización de sus ganancias codiciosas y mal habidas. Squifos y vampiras”, señaló el presidente.

El accidente de la aeronave generó un fuerte enfrentamiento político entre el mandatario y distintos sectores. Foto: AFP

Y a la senadora María Fernanda Cabal la llamó “mujer vampira”. “Usted es mujer vampira, tenemos varias incluidas en las candidaturas. Les gusta la sangre y a mí salvar las vidas. Antes que saque usted banderas de victoria de la muerte, yo quiero sacar las banderas de la vida y de la luz”, dijo Petro.

El mandatario agregó que en medio de la tragedia 83 jóvenes fueron “salvados por el pueblo”. “Usted con sus mortajas, mujeres de alma oscurecida, enamoradas de las mortajas y de la sangre, y yo con mi esperanza de la vida, aferrado a la luz pase lo que pase”, dijo el presidente.

En medio de esta tragedia, Petro ha puesto el espejo retrovisor y ha intentado culpar al Gobierno anterior de estos hechos por haber adquirido la aeronave; sin embargo, otros lo han cuestionado por una supuesta desfinanciación del sector defensa y el mantenimiento que deberían tener estas aeronaves.