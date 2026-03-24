Tragedia del Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo: otro siniestro aéreo militar en Colombia de gran magnitud mientras Petro se desata en X: “Chatarra”

Con el correr de las horas crece la tragedia en Puerto Leguízamo (Putumayo). Un número no determinado de uniformados fallecidos, 66 según diversos reportes, y decenas de heridos deja por ahora el avión militar que se estrelló con 125 ocupantes poco después de despegar este lunes festivo en Colombia.

Imágenes captaron los restos del avión envueltos en llamas y humo, en medio de la vegetación. Campesinos de la zona dijeron que escucharon un “estruendo”. “Sentí una explosión en el aire y, ya cuando miré, el avión venía cerca de la casa de mi parcela”, dijo el campesino Noé Mota.

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La aeronave Hércules, de fabricación estadounidense, se precipitó a tierra a las 10:00 horas locales (15:00 GMT) en Puerto Leguízamo (Putumayo), por causas que aún se desconocen.

En esa zona operan grupos guerrilleros y hay un alto número de hectáreas con cultivos ilícitos. Ahora bien, pese al contexto del terreno, no se ha hablado de un atentado y los equipos de rescate están desplegados en la zona.

La gobernación de Putumayo, departamento donde se registró el accidente, reportó, a primera hora del día lunes, 8 los muertos y 83 los heridos. Con el correr de las horas, el número es incierto, conforme se adelantan los trabajos de rigor en el lugar de la tragedia.

“El aeropuerto (de Puerto Leguízamo) es pequeño y hay grandes dificultades” para la evacuación de las víctimas, dijo Jhon Gabriel Molina, gobernador de Putumayo, en un video compartido en Facebook.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, compartió también imágenes que muestran cómo la aeronave intentaba tomar altura antes de desplomarse.

Petro dijo en X que fue un “accidente horroroso” y se refirió a la necesidad de modernizar la flota militar, sin decir específicamente si eso guarda relación con las causas del accidente.

Soldados y rescatistas cerca de un Hércules de la Fuerza Aérea que emite humo espeso después de que el avión se estrellara durante el despegue en Puerto Leguizamo, Putumayo, el 23 de marzo de 2026 Foto: AFP

Petro también se dedicó a responder mensajes de sus críticos, con motivo de esta tragedia. “Si te dedicaras a comprender en vez de mirar una evidente y falsa ventaja electoral, los momentos de tragedia no serían para ti oportunidades, sino momentos de solidaridad y ayuda; esa es la diferencia entre el ser humano y el animal de carroña, y ayudarías y entenderías qué es gobernar venciendo resistencias, muy seguramente habrías sido presidente de Colombia. Lograste mirar a Claudia la mexicana, pero no comprendiste nada por el arribismo tonto que no te dejó ser mujer sabia. El oportunismo no es lo mismo que el sentido de la oportunidad”, le respondió a Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y aspirante presidencial.

“Princesa de la oligarquía, ¿se le olvida que tuve que recortar presupuestos porque sus amigos, todos incluidos algunos liberales, decidieron no aprobar los impuestos a los ricos hundiendo la financiación del Estado? Por eso me obligaron a recortar el presupuesto. Esta es la consecuencia del egoísmo social de los ricos. Listos para decirles héroes a los muchachos pobres que van a la guerra y les quitan el dinero para que no los maten porque priorizan la maximización de sus ganancias codiciosas y mal habidas. Squifos y vampiras”, le respondió a la exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez.

“Usted es mujer vampira, tenemos varias incluidas en las candidaturas. Les gusta la sangre y a mí salvar las vidas. Antes que saque usted banderas de victoria de la muerte, yo quiero sacar las banderas de la vida y de la luz. Ya van 83 jóvenes salvados por el pueblo; ojalá sean más para alegría de la Patria. Usted con sus mortajas, mujeres de alma oscurecida, enamoradas de las mortajas y de la sangre, y yo con mi esperanza de la vida, aferrado a la luz, pase lo que pase”, le respondió a la senadora María Fernanda Cabal.

“83 militares jóvenes vivos hasta ahora; es el pueblo del Putumayo quien los salvó de la muerte, pasaron hasta la pista del aeropuerto y llevaron agua y amor a los muchachos. Así es como se construye una patria. Agradezco a los padres y a las madres que cruzaron corriendo las distancias hasta el avión Hércules accidentado para salvar a los hijos de otras madres y padres; agradezco a los y las soldadas que, estando en el lugar, fueron corriendo a salvar la vida de sus compañeros, prueba de amor y solidaridad hermosa. Me arrodillo ante ustedes, vamos al máximo, al menor número de vidas perdidas.. Es la vida la prioridad de la sociedad y del Estado. Espero que la médica gerente del hospital militar responda al máximo de capacidad. Para quienes no se puedan transportar, deben llegar los hospitales de guerra que compré, transportables, y médicos y médicas deben llegar al lugar, incluido el hospital de guerra movible que le entregué a Bogotá y no sé dónde está”, escribió en otro mensaje.

“¿Qué está pasando con un Congreso y una Corte que no fueron capaces de financiar al Estado? ¿Por no cobrarle impuestos a los ricos y por dañar al gobierno progresista con el que no convenían y que explícitamente les pidió los recursos para mantener la defensa del país? Ningún país se defiende con regalos y limosnas. Lo grité yo mismo a puro pulmón tendido y no escucharon. Asalariados de los tacaños vampiros ahora se hacen los poncio Pilatos. Le pedí al pueblo colombiano que no votara por los compradores de votos que no son sino mercanchifles y vampiros, haciendo ganancia con la muerte de la juventud. Firmaré el decreto, que no han querido que firme, desde hace unos años, el decreto de compra de armamentos de las Fuerzas Militares de Colombia para la modernización del ejército de la defensa de la vida de las y los colombianos. A las Fuerzas Militares se les debe comprar lo mejor de lo mejor y no lo que nos ordenen comprar, o lo que nos regalen. La codicia mata la vida, principio fundamental de la época actual. Acepto ayudas militares, pero fundamentalmente la ayuda es hacer nuestras propias armas para defendernos de lo que nos amenace. Decía un sabio chino: ‘Defendernos con nuestras propias armas, confiar en nuestras armas y en nuestro pueblo’”, continuó Petro.

“Siento mucho dolor por los hijos perdidos, 34 jóvenes muertos por defender a Colombia. En el año 2020 compraron una chatarra y se cayó, vamos a ver, ¿por qué? Gobiernos que hinchan el pecho con puras plumas y lentejuelas. Disparan balas en las palabras, pero compran pura chatarra corrupta para la guerra. ¿Por qué no compraron un avión nuevo, así como compran sus autos y sus apartamentos? Compran miseria porque saben que son los pobres jóvenes los que utilizarán la chatarra tratando de defender la patria. Quiero que el ministro de Defensa y de Hacienda reúnan el Confis y el Conpes para la compra de armamento que he pedido desde hace un año. La guerra es un negocio y por eso quieren prolongarla; el narco les da la excusa, pero los que mueren son los jóvenes hijos del pueblo. Ningún general debe tomar un peso de comisión por la compra de armas para defender el pueblo. El verdadero guerrero no debe tener codicia en el corazón; la orden es no obedecer a codiciosos; con la vida no se hacen negocios, con la vida del guerrero no se hacen ganancias privadas. Los negociantes de la muerte son vampiros, ajúas y schifos; la vida de un hombre adolescente es muy valiosa porque es un procreador y un cuidador de la vida. Que la luz de mis jóvenes que murieron se alce hasta las estrellas”, dijo después, cerrando la opción de que le comentaran en X.

Sin indicios de ataque

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó en X su “profundo pesar” tras el siniestro. Las causas aún no se han confirmado, pero, según Sánchez, “no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales”.

“Como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó”, que “corresponde a lo que se escucha en algunos videos que circulan en redes sociales”, explicó.

Este es el segundo accidente de un avión C-130 Hércules en Suramérica en menos de un mes. Un avión de carga militar boliviano que transportaba billetes bancarios se estrelló al aterrizar cerca de La Paz el 27 de febrero, y dejó al menos 24 muertos.

El Hércules es un avión turbohélice de cuatro motores fabricado por Lockheed Martin. Conocido por su capacidad para operar desde pistas de aterrizaje improvisadas, es ampliamente utilizado por ejércitos de todo el mundo y puede transportar desde tropas hasta vehículos.

El 29 de abril de 2025, un helicóptero de la Armada Nacional cayó en una laguna del corregimiento de Malagana, jurisdicción de Mahates, en el departamento de Bolívar. Un suboficial de la institución terminó muerto en estos hechos, que son materia de investigación.

El domingo 29 de septiembre de 2024, el presidente Gustavo Petro informó que murieron ocho uniformados en el accidente de un helicóptero. Por medio de su cuenta personal de X, el jefe de Estado señaló que se precipitó la aeronave en la que iban los uniformados en cumplimiento de una misión humanitaria en Vichada.

En febrero de 2024, un helicóptero Black Hawk del Ejército se accidentó en Quibdó (Chocó), cobrando la vida de cuatro uniformados. Y ese mismo mes, en Caramanta (Antioquia), un helicóptero de la Policía Nacional se estrelló en una zona montañosa, dejando cuatro fallecidos.

Con información de agencias