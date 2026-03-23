“Cada 100 días se siniestra una aeronave de nuestras fuerzas militares”: exviceministro de Defensa cuestiona falta de recursos para su mantenimiento

Luego del trágico accidente del avión Hércules C130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Puerto Leguízamo este lunes, 23 de marzo, han surgido críticas al Gobierno de Gustavo Petro.

Una de ellas, de parte del exviceministro de Defensa Gustavo Niño Furnieles, quien en diálogo con SEMANA aseguró que ha hecho seguimiento a este tipo de situaciones en los últimos años.

En su cuenta de X, el exfuncionarios manifestó que cada 100 días se siniestra una aeronave de las Fuerzas Militares en Colombia.

Se conocen las primeras imágenes de los momentos cuando los pobladores y oficiales del ejercito salen a socorrer a los heridos del accidente aéreo en el Putumayo, este lunes 23 de marzo de 2026. Foto: Pantallazo de videos en redes sociales

“Teníamos un corte de nueve accidentes aéreos de fuerzas militares a junio de 2025, en los últimos ocho meses han ocurrido tres más”, dijo Niño.

Aunque está por determinar la causa del siniestro de este lunes en esa población de la amazonía colombiana, el exviceministro dijo que las aeronaves de las FF. MM. se han accidentado, principalmente, por errores humanos o condiciones climáticas y que en un menor porcentaje se ha podido establecer que es por falta de mantenimiento.

Sin embargo, cuestionó que el Gobierno Petro, según dijo, haya destinado menos recursos para el mantenimiento de esas aeronaves.

“El debate central es que se debió haber hecho un Conpes de fortalecimiento de capacidades hace muchos años, de hecho, se hizo el Conpes, lo entregué en el empalme para que invirtiéramos en renovación de flota de helicópteros, en la renovación de una flota de M8, que es caballería pesada del Ejército, de una fragata, que en esa sí se avanzó, y en aviones”, expresó.

El experto se refiere al mismo Conpes que mencionó el presidente Gustavo Petro en un trino dedicado al accidente de este lunes.

“La renovación del armamento de las fuerzas militares es una decisión de mi presidencia desde hace años. Las dificultades burocráticas en la administración militar no han permitido realizar el Conpes/confis desde hace un año que lo pedí. Si los funcionarios administrativos civiles o militares no están a la altura de este reto deben ser retirados”, dijo el Presidente Petro.

Es que según el exviceministro, aunque el presupuesto de defensa ha aumentado significativamente en los últimos años “tiene una inflexibilidad muy grande y se llama sueldos y pensiones, aunque se pueda señalar que ha aumentado el presupuesto de defensa, no así el de mantenimiento, ese presupuesto ha estado entre 87 mil, 90 mil, 95 mil millones por año y ese presupuesto es muy ínfimo frente a lo que se necesita en mantenimiento, reparaciones de las aeronaves”.

Según las cifras del exviceministro, “en los últimos 43 meses se han accidentado al menos 12 aeronaves de la Fuerza Pública. No es un caso aislado, es el reflejo de una capacidad aérea que se está debilitando”.

El exfuncionario añadió que la causa posible de cuatro de estos accidentes son los “recortes en operación aérea, menos recursos para funcionamiento y una realidad crítica: hasta el 60 % de la flota en tierra. Menos horas de vuelo = menos entrenamiento = mayor riesgo. Esto no es discurso, es doctrina operacional básica”.

Video: este es el momento exacto del accidente del avión Hércules de la FAC en Puerto Leguízamo

Además, señaló que el responsable político es el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

Precisamente, el ministro en sus redes sociales dijo: “De acuerdo con la información disponible hasta el momento, no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales. Como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó, lo cual corresponde a lo que se escucha en algunos videos que circulan en redes sociales”.

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“Es el pueblo del Putumayo quienes los salvó de la muerte, pasaron hasta la pista del aeropuerto y llevaron agua y amor a los muchachos. Así es como se construye una patria, agradezco a los padres y a las madres que cruzaron corriendo las distancia hasta el avión Hércules accidentado para salvar los hijos de otras madre y padres”, añadió.