Ministro de Defensa aseguró que entre las múltiples muertes por combates entre disidencias en Guaviare “podría haber menores de edad”

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, se pronunció esta noche sobre la grave crisis por combates entre disidencias en zona selvática en San José del Guaviare, en el suroriente de Colombia.

Aunque hay versiones que indican que los enfrentamientos habrían dejado un saldo aterrador de más de 50 personas muertas, el ministro fue cauto y no se atrevió a dar un número de fallecidos, aunque sí anunció que posiblemente entre los caídos haya menores de edad.

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“El crudo enfrentamiento criminal habría causado múltiples víctimas fatales, correspondientes presuntamente a integrantes de estos grupos armados ilegales, entre los cuales podría haber menores de edad”, dijo el ministro.

Las dos facciones enfrentadas son las estructuras criminales de alias ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’, las cuales chocaron en el sector de Barranco Colorado, jurisdicción de San José del Guaviare, a más de 100 kilómetros al oriente del casco urbano.

Alias Iván Mordisco y alias Calarcá, cabecillas de las disidencias. Foto: Archivo

El alto funcionario aseguró que las disputas, que se reportaron desde la tarde del martes, son por narcotráfico, extorsión y otras economías ilícitas.

“Estos graves hechos evidencian, una vez más, el desprecio de estas estructuras por la vida humana desde edades muy tempranas, y ratifican que siguen cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad”, expresó el ministro en la red social X.

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Pedro Arnulfo Sánchez también señaló que las fuerzas militares se encuentran en la zona con el objetivo de dar protección a la población civil.

Además, indicó que ya se iniciaron las labores para coordinar el trabajo con Medicina Legal, Fiscalía y Policía para ir a la zona y realizar los llamados actos urgentes que permitan las labores forenses para determinar el número de fallecidos y sus identidades.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lideró una reunión estratégica de seguridad en el departamento de Arauca. Foto: MinDefensa

“Una vez se consolide la información oficial, será comunicada oportunamente a la opinión pública. Todos los integrantes de estas estructuras aún están a tiempo de desmovilizarse, salvar sus vidas y regresar a la legalidad”, dijo.

“No descansaremos hasta identificar a los principales responsables de este hecho y neutralizarlos con toda la capacidad institucional del Estado”, añadió.

El ministro Sánchez también dejó varios números telefónicos para quien tenga información sobre las disidencias: “Denuncie y ayúdenos a combatir el crimen: 314 358 7212 Líneas 107 - 157 GAULA: 147 - 165 Reclutamiento infantil: 141Absoluta reserva”, escribió.

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La situación es tan grave, que Defensoría del Pueblo está monitoreando de cerca y este miércoles se realizó un Consejo Extraordinario de Seguridad en San José del Guaviare, con presencia del alcalde y el gobernador para tomar decisiones frente a esta situación.