El Ejército desplegó ofensiva para ubicar a responsables de campo minado donde murieron cuatro soldados en Guaviare

En las últimas horas, en el departamento del Guaviare, una acción criminal de las disidencias de las Farc de alias Calarcá, quien está dentro de la paz total del presidente Petro, cobró la vida de cuatro militares.

Los uniformados, dijo el Ejército, fueron asesinados por las disidencias de Calarcá, que habían preparado un campo minado contra la Fuerza Pública.

“En desarrollo de operaciones militares adelantadas en el departamento del #Guaviare, tropas del Batallón de Despliegue Rápido n.º 1, orgánico de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 1, fueron atacadas con la activación de artefactos explosivos improvisados instalados por integrantes del grupo armado organizado residual Bloque Jorge Suárez Briceño, en zona rural del municipio de San José del Guaviare”, dijo el Ejército.

En medio de la emergencia que sufrió el pelotón, se logró identificar a las víctimas mortales del ataque terrorista. Los militares asesinados por los hombres de Calarcá fueron identificados como:

Deibinson de Jesús Hurtado Tuberquia

Francisco Javier Bello Arteaga

Anderson Gasca Álvarez

Emerson Danilo Carantón Buitrago.

La estructura Jorge Suárez Briceño depende directamente de alias Calarcá. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Así mismo, el Ejército reportó que otros tres militares resultaron heridos. “De manera inmediata, la institución desplegó todas sus capacidades operacionales, aéreas y médicas para adelantar la extracción y evacuación del personal herido hacia centros asistenciales especializados en San José del Guaviare, donde reciben atención integral por parte de profesionales de la salud”, indicó el Ejército.

En medio de la tragedia, el Ejército envió un sentido mensaje a los familiares de las víctimas mortales del acto terrorista. “Expresamos un profundo sentimiento de solidaridad y acompañamiento a las familias de nuestros #HéroesPorSiempre, asesinados durante el cumplimiento del deber. Así mismo, se dispuso un equipo interdisciplinario para brindar apoyo permanente a sus seres queridos en este difícil momento”.

El Ejército responsabilizó a alias Calarcá del crimen de cuatro soldados en Guaviare. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

La autoridad militar agregó que se desplegó una acción ofensiva para ubicar a los responsables del campo minado.

“Las operaciones militares continúan en el sector con el propósito de ubicar a los responsables de este hecho y seguir afectando las capacidades de las estructuras armadas ilegales que delinquen en el suroriente colombiano”, indicó el Ejército.