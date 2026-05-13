En imágenes | Captaron oso de anteojos en Colombia: ¿qué significa para la biodiversidad?

Un hallazgo en las zonas montañosas del Valle del Cauca ilusiona a los colombianos en relación con la biodiversidad del territorio. Unas cámaras instaladas en la región captaron en libertad a un oso andino, una de las especies más emblemáticas de los Andes colombianos.

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Las autoridades revelaron cómo fue visto, lo que esto significa para la biodiversidad colombiana y cuál es la trascendencia de este hallazgo para la región en términos de conservación de los ecosistemas.

Las imágenes fueron obtenidas en el corredor biológico Chilí-Barragán, en la cuenca del río Bugalagrande, donde cámaras instaladas por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) registraron el paso de un joven macho de oso de anteojos en libertad.

Las cámaras de la CVC captaron al oso. Foto: X: @CvcAmbiental

La CVC explicó que este tipo de avistamientos son una señal positiva sobre el estado de conservación de los ecosistemas de montaña del departamento.

“El oso andino es un indicador natural del estado de conservación de nuestros bosques y páramos. Su presencia significa que los ecosistemas siguen vivos y conectados”, afirmó Marco Antonio Suárez Gutiérrez, director general de la CVC.

La presencia del oso, propio de Sudamérica, aumentó en las cordilleras

El oso andino, también conocido como oso de anteojos (Tremarctos ornatus), es la única especie de oso nativa de Sudamérica. Habita principalmente en bosques andinos y páramos desde Venezuela hasta Bolivia.

La especie cumple un papel clave en la dispersión de semillas y la regeneración de los bosques, razón por la que es considerada fundamental para la conservación del agua y los ecosistemas de montaña.

Las cifras oficiales fueron presentadas durante un encuentro ambiental realizado en Bogotá por la alianza Conservamos la Vida, integrada por la CVC, Parques Nacionales Naturales de Colombia, WCS Colombia, Fundación Grupo Argos y Fundación Smurfit Westrock Colombia.

El oso andino es más conocido como oso de anteojos. Foto: X: @CvcAmbiental

Según el balance entregado por la CVC, la ocupación del oso andino pasó:

Del 52 al 76 % en la cordillera Occidental

Al 61 % en la cordillera Central.

Para las autoridades ambientales, estos indicadores reflejan la recuperación progresiva de hábitats estratégicos y una mayor conectividad entre bosques altoandinos y páramos.

Más árboles y restauración de ecosistemas

La CVC aseguró que parte de los resultados se relacionan con programas de restauración ecológica y conservación desarrollados durante la última década.

En los últimos seis años se han sembrado más de 12 millones de árboles y restaurado más de 10.000 hectáreas de ecosistemas estratégicos en el Valle del Cauca. Además, el departamento cuenta actualmente con más del 32 % de su territorio bajo alguna categoría de protección ambiental.